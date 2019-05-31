Валерий Стрижелецкий: В медицине, как в спорте, главное — хорошая команда

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с главврачом больницы Святого Великомученика Георгия Валерием Стрижелецким 00:00 00:00

Больница Святого Великомученика Георгия — это не только современный городской стационар, в котором занимаются диагностикой и лечением большинства заболеваний, но и больница с длинной и славной историей. Больница основана в 1870 году при Георгиевской общине сестер милосердия. Сестры милосердия помогали жителям Выборгской стороны нашего города и спасали раненых во время Крымской войны. И сегодня мы стараемся следовать тем благородным принципам, что заложили ещё при Николае Ивановиче Пирогове. Это милосердие и забота о пациентах, — поделился в эфире программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» главный врач больницы, Заслуженный врач России, член правлений Общества хирургов и Общества эндоскопических хирургов, профессор Валерий Викторович Стрелецкий.

МАСТЕРСТВО В МЕЛОЧАХ

Заняв должность руководителя медучреждения в 2013 году, он вернулся в уже родные для себя стены, ведь именно здесь началась в 1989 карьера хирурга Стрижелецкого. Даже сегодня, несмотря на объём работы руководителя, он продолжает каждый день оперировать пациентов.

— В работе главного врача мне очень помогает предыдущий опыт. Я в свое время работал санитаром, врачом-хирургом, заведующим отделением и руководителем центров хирургической помощи. Поэтому очень хорошо знаю, что такое организация лечебного процесса в стационаре на всех его ступенях: от медсестер до заместителей главного врача, — отметил Валерий Викторович.

Одна из самых сложных задач — формирование команды единомышленников, от работы которых во многом зависит выполнение поставленных задач.

— За шесть лет удалось создать команду профессионалов, которые болеют за общее дело и для которых здоровье пациента – основная задача. Случайных людей в медицине быть не должно.

За годы руководства Валерия Викторовича больница действительно преобразилась. Причем речь не только о высоком качестве медицинской помощи, но и о таких вещах, которые не ожидаешь увидеть в стационаре. Вот, к примеру, дизайнерский ремонт.

Увидев интерьеры больницы Святого Великомученика Георгия, и не подумаешь сразу, что это медицинское учреждение – скорее, какой-нибудь высококлассный отель.

—Талант и мастерство врача играют ключевую роль в процессе лечения, но условия пребывания пациента, тоже имеют большое значение. Пациенты часто поступают с чувством беспокойства, но в наших уютных стенах мы создаем атмосферу спокойствия и уверенности. Это также помогает настраиваться на работу и сотрудникам учреждения, — рассказал профессор. — Одной из традиций, которая появилась в позапрошлом году, является организация музыкальных концертов, для этого в холле появился белый рояль.

Музыка помогает пациентам настроиться на выздоровление, а врачам – на работу.Фото: Артем КИЛЬКИН

Что уж говорить о качестве лечения, если даже к созданию атмосферы в больнице подошли стратегически, обдумав все до таких мелочей.

А вскоре здесь появится служба транспортировки пациентов — специально обученные крепкие мужчины, которые знают больничные коридоры, как свои пять пальцев, и доставят пациента из отделения на диагностику или в операционную.

—К сожалению, сегодня во многих больницах значительная часть медсестёр занята именно транспортировкой. Хотя их основные обязанности — это капельницы, инъекции, перевязки, — считает Стрижелецкий.

РАК НЕ УСПЕВАЕТ НАЧАТЬСЯ

Огромное внимание в больнице Святого Георгия уделяют эндохирургии, которая позволяет проводить операции без разрезов: через маленькие проколы, которые не оставляют даже следа. Эти технологии нашли применение во всех хирургических специальностях: хирургии органов брюшной полости, гинекологии, урологии, травматологии и ортопедии.

—Если в 90-х годах это была редкость, то сегодня эндохирургия коснулась всех разделов медицины. Каждый год появляются операции, о которых раньше мы могли только мечтать, — рассказал член правления Общества эндоскопических хирургов.

Он объяснил, что такие вмешательства не наносят травм передней брюшной стенки — нет таких осложнений, как болевой синдром, инфекция или грыжа, из-за которой вообще необходима повторная операция.

—Благодаря эндоскопии мы можем оперировать рак желудка и ободочной кишки на ранних стадиях, когда опухоль размером всего 2-3 сантиметра. А ведь они сегодня одни из первых среди всех онкологических заболеваний, — подчеркнул главный врач.

Победить страшное заболевание без химиотерапии и операций можно благодаря своевременной диагностике. Так, в 40 лет каждый должен сделать гастроскопию и колоноскопию, даже если нет никаких симптомов.

ЛЕЧИТЬСЯ ЕДУТ ДАЖЕ ИЗ США

Ещё одно активно развивающееся в больнице направление — это бариатрическая хирургия, избавляющая людей от избыточного веса без травматических открытых операций.

— Наши пациенты уже пробовали все возможные диеты и прошли лечение у гастроэнтерологов, эндокринологов, но ничего не помогало. А ведь они имеют целый ряд сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, гипертоническая болезнь. Возрастает риск инсульта и инфаркта, падает качество жизни... — отметил доктор.

Как объяснил профессор, в ходе бариатрических операций удаляется часть желудка или формируются анастамозы, выключающие часть кишечника из процесса пищеварения. В результате исчезает обостренное чувство голода, всасывается меньше жиров и углеводов. За год после этого пациенты теряют около 50 процентов избыточного веса. Возвращается он только у 3-5 процентов: тех, кто не выполняет указания врача.

—У нас работает центр по лечению ожирения и метаболических нарушений. В прошлом году мы сделали более 280 операций. Это больше, чем во всем Петербурге. Лечиться к нам приезжают даже из США и Норвегии.

Каким должен быть главный врач: тираном или наставником? Существует ли конкуренция между государственными больницами? Каких специалистов не хватает абсолютно во всех медучреждениях? На эти и многие другие вопросы отвечает в программе Здоровый разговор на радио Комсомольская правда в Петербурге главный врач больницы Святого Великомученика Георгия, Заслуженный врач России, член правлений Общества хирургов и Общества эндоскопических хирургов, профессор Валерий Викторович Стрижелецкий.

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР. Чем может помочь пациентам красивый интерьер в палате и белый рояль в холле?.Проходят ли сами врачи те исследования, которые рекомендуют своим подопечным? Чем руководство больницей похоже на игру в футбол? И вообще, что самое сложное в работе главного врача? Об этом и многом другом говорим в программе Здоровый разговор на радио Комсомольская Правда в Петербурге с главным врачом больницы Святого Великомученика Георгия, заслуженным врачом России, профессором Валерием Стрижелецким.

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