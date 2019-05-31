72 тысячи километров за командой: Фанатка СКА не пропустила ни одного матча любимого клуба за сезон

На что вы готовы ради любимой команды? Для многих победа над собой – поход на стадион раз в месяц. У 29-летней болельщицы СКА Ольги сезон получился «золотым». В переводе с фанатского сленга, она побывала на всех матчах армейцев. А таких только в регулярном чемпионате набралось 62, плюс 18 – в плей-офф. Из них 37 выездных (в десяти разных странах).

«ЗОЛОТОЙ» РЕЦЕПТ

Среди фанатов СКА Ольга уже давно получила известность. Болельщики называют ее «Босоногой».

–Так ее «окрестили» на одном из выездов, когда девушка осталась босиком в автобусе: обувь и носки куда-то на время «ускакали». Поначалу она протестовала против такого «погоняла», но потом смирилась, – рассказывает один из представителей фан-движения армейцев.

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Маршрут Босоногой в этом сезоне лежал от Цюриха на западе до Шанхая на востоке, от Череповца на севере до Сочи на юге. И все это она объехала примерно за семь месяцев.

За всю историю существования КХЛ только три человека смогли ранее пробить «золотой». Все они были мужчинами и все – поклонники московского «Спартака». А тут молодая, хрупкая девушка. Правда, уже имевшая за плечами девять лет фанатского стажа и 92 «выезда», включая Китай и Дальний Восток.

Все знакомые Ольги по хоккейному сообществу говорили, что это нереально, когда она впервые заикнулась о своем плане. Всех пугали, прежде всего, большие расходы. Да, тут, меньше чем с миллионом рублей и планировать нечего – таковы были основные доводы!

Но все оказалось не так страшно! Кстати, Ольга, с присущей женщинам основательностью, начала подготовку с составления сметы. Узнав летом календарь СКА на сезон 2018/19, она села и просчитала приблизительные затраты на транспорт.

И тут же приобрела билеты на рейс Владивосток – Пекин – всего за пять тысяч рублей. Остальные билеты тоже покупала заранее, и благодаря этому неплохо сэкономила.

ГЛАВНОЕ – ОТПРОСИТЬСЯ У МУЖА

В итоге, «Босоногая» путешествовала за любимой командой всеми возможными видами транспорта: на автомобиле, автобусе, поезде и самолете. И в заранее установленную смету – 150 тысяч рублей – практически уложилась. Вышла одна помарка. Матч в декабре перенесли из Пекина в Шанхай. Пришлось менять билеты, и доплачивать.

Итоговая сумма расходов на «золото» составила меньше 400 тысяч рублей. Все свои траты хоккейная поклонница тщательно фиксировала. И, даже, может дать процентную выкладку: 47 процентов общей суммы пришлось потратить на транспортные расходы, 24 – на еду и алкоголь, 15 – на такси, культурную программу, сувениры, 8 – на жилье, 6 – на билеты на хоккей.

panama81 Знакомьтесь - Оля "Босоногая". Первый фанат #СКА #SKA #hcSKA , который пробил ЗОЛОТОЙ сезон за 35 лет существования фандвижения! #СКАФАНС вы ! #босоногая #босоногаястайл #КХЛ #khl Подробности, скоро... P.s. Достойно внимания @khl

– Она выбирала самые экономные варианты проживания: в хостелах, недорогих гостиницах, съемных квартирах, – объяснял авторитетный лидер фан-движения. – Из-за этого, говорят, случались курьезы – в Сочи, например, попался номер с клопами. Но ту дело даже не в финансах. Есть такое правило или традиция, что фанат должен всегда на выезде «вписаться» в минимально возможную сумму. Даже, если, ты можешь себе позволить снять номер в шикарной гостинице. Деньги ты должен тратить на другое…

В итоге, «Босоногая» проехала за сезон 72 146 километров (по длине это почти два экватора), каждый километр ей обошелся в пять рублей с копейками.

Впрочем, проблемы только деньгами не ограничивались. Например, надо было получить «вольную» от мужа. Ольга уже четыре года замужем. Причем, за фанатом «Зенита».

– После обещания, что дом будет чистый, а холодильник – полным, муж сменил гнев на милость, – говорит знакомая Ольги. – А на финише «золотого» сезона даже поддерживал свою героиню –когда у нее накопилась усталость. Ведь перед плей-офф ей уже буквально приходилось заставлять себя ехать на очередной выезд.

На вопрос, зачем ей были нужны все эти мучения Ольга, честно отвечает: «для себя». И, добавляет, что она из тех людей, которые если что-то начинают, то добивают этого. Но повторять «золото» девушка пока не собирается.

КСТАТИ

Холода не помеха!

В «золотом» сезоне Оля перед каждым выездным матчем фотографировалась босиком (если холодно, на коврике) и с баннером СКА. В любую погоду. По ее признанию, самые «жесткие» условия были в столице Казахстана Астане (ныне Нур-Султан). Очень холодно, и дул адский, ледяной ветер. Поэтому, пока она «фоткалась», у нее замерзли руки, и было просто не натянуть носки.

В Новосибирске мороз ударил еще круче, столбик замер на отметке в 28 градусов! Пришлось сразу после фотосессии засунуть ноги в кроссовки и бежать на арену. И тут ее поддержали несколько парней – фанатов СКА: они в знак солидарности разделись по пояс, чем привели в шок даже сибиряков.

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