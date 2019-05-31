Без подзарядки: в Петербурге запретили продажу энергетиков подросткам

Почти год – от первого чтения до последнего. А от момента, когда предложение в принципе вынесли на обсуждение, прошло времени и того больше. Первый раз о возможности такого запрета заговорили еще осенью 2017-го. А в 2019-м, накануне Дня защиты детей депутаты окончательно проголосовали за продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним.

Теперь – после того, как закон подпишет глава города – подростки до 18 лет купить такие напитки не смогут нигде. А если им где-то их и продадут, то нарвутся на штраф: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 20 тысяч рублей - для должностных лиц, а для фирм и компаний – до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в законе прописали ряд мест, где энергетиков и близко быть не должно, вне зависимости от того, кто их хочет купить: ребенок или взрослый. Это образовательные, культурные, медицинские, а также физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения, в том числе детские лагеря и учреждения соцзащиты. Придется хозяевам автоматов, которые очень часто стоят в холлах, пересмотреть свой ассортимент.

Свою инициативу депутаты объясняют исключительно заботой о здоровье подростков, которые не понимают реальной опасности от такого рода «жидких батареек». Ведь это не просто сладенький напиток. Это мощный стимулятор, который заставляет ваш организм работать на пределе возможностей. Не всякий взрослый такое выдержит, не говоря уж про ребенка.

- Мода на такие напитки растет с каждым годом, - объясняет автор законопроекта депутат Денис Четырбок. - Опасность в том, что подростки легко подсаживаются на красивые баночки с вредным питьем и начинают его употреблять без ограничений. Главный аргумент таких «забав» – возможность повысить работоспособность, но мало кто задумывается о последствиях для здоровья: гипертония, нарушение работы нервной системы и даже летальный исход.

В ЗакСе добавили, что ограничения уже действуют в Московской, Амурской, Омской областях и ряде других регионов России. Полный запрет на продажу безалкогольных энергетиков установлен во Франции, Дании, Норвегии.

КОНКРЕТНО

Под безалкогольными тонизирующими напитками, согласно документу, понимаются безалкогольные напитки, содержащие кофеин или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм. Исключения – кофе, чай и безалкогольные напитки на основе кофейных и чайных экстрактов.