«Не убедили в культурной ценности»: В Петербурге не станут перекрывать Рубинштейна из-за StandUp фестиваля

На Рубинштейна вновь неспокойно. Вслед за служителями Фемиды, отметивших Международный юридический форум, в немилость попали комики. Активисты выступили против крупнейшего StandUp Фестиваля, который должен пройти в Петербурге с 14 по 16 июня.

«РАЗГОВАРИВАТЬ ШЕПОТОМ»

К событию готовились долго: договаривались со звездами телешоу, собирали заявки юмористов со всей России и согласовывали планы с различными ведомствами. В итоге посмешить петербуржцев и поговорить о важном решили больше двухсот артистов из разных уголков страны.

- Улицу полностью перекроют, она станет пешеходной. Гости смогут увидеть арт-объекты, шоу иллюзионистов, уличные спектакли и даже посмотреть кино под открытым небом, - интриговали организаторы. – Каждый вечер на гала-концерте будут выступать лучшие комики дня, а также известные юмористы.

Однако вскоре стало не до шуток. Днем 29 мая в СМИ появилась информация, что жильцы подпортили весельчакам настроение. Активисты пожаловались в администрацию Центрального района. Аргументы такие же, как и две недели назад: шум, толпы людей и сигаретный дым. Из новенького: дети готовятся к экзаменам и будут отвлекаться.

Такими плакатами активисты встретили участников Юридического форума.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Кроме того, наша улица очень узкая и длинная. Высокие дома стоят в неразрывную линию, и это способствует устойчивому резонансу, который усиливает любые звуки перед жилыми окнами наших квартир, - обратилась в Смольный петербурженка Марина Погольша. - Чтобы не нарушать закон о тишине на нашей улице, необходимо разговаривать шепотом.

ПРОВЕЛИ СОВЕЩАНИЕ

Чиновники жильцов поддержали и уведомили о своем решении Комитет по культуре. Именно они дают добро на подобные кутежи.

- Организаторы уведомляют все органы власти, которые как-то в задействованы в проведении мероприятия. Например, ГИБДД, МВД, ГАТИ и другие ведомства, - рассказали «Комсомольской правде» в комитете по культуре. - В данном случае против фестиваля выступил Центральный район. Они решили отказать. На этом основании мы не удовлетворили заявку.

Но на этом борьба не закончилась. В пятницу вечером организаторы фестиваля, чиновники и жители устроили тет-а-тет. Совещание длилось больше двух часов. В итоге стороны пришли к компромиссу. Выступления в барах все же состоятся, но перекрывать улицу не станут.

- Несмотря на все наши усилия, нам не удалось убедить старшее поколение, о котором слагали повести многие писатели, в культурной ценности фестиваля, - сообщают организаторы. - Но мы не расстраиваемся и уходим искать новое место для уличных активностей. Кто знает, возможно, даже замахнемся на целый остров!

Главную сцену также придется перенести. Один из вариантов, который рассматривают организаторы - Манежная площадь.

НА ЗАМЕТКУ

Тем временем в группе активистов запустили новое голосование. Жители решают судьбу фестиваля «День Д», посвященного писателю Сергею Довлатову. Он традиционно проводится на Рубинштейна. Место для поклонников творчества Сергея Донатовича культовое – здесь автор «Заповедника» и «Чемодана» жил до эмиграции в Америку.

Пока результаты не в пользу организаторов. Среди предложенных вариантов лидирует ответ: «Нет, достали уже».

- Согласования проводится по одной системе. Все зависит от организаторов. Не позднее, чем за 15 дней, они должны подать заявку о проведении мероприятия, - объясняют в комитете по культуре. – Все зависит от них и от Администрации района и от того, как они договорятся с жителями.