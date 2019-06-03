«Кронштадт. Остров фортов» станет флагманским проектом Петербурга на ПМЭФ-2019

В ближайшие пять лет город-герой Кронштадт ждет масштабное преображение. На острове Котлин и вокруг него - на фортах - будет создан крупный туристско-рекреационный кластер. Проект под названием «Кронштадт. Остров фортов» будет представлен на ПМЭФ-2019 и станет «флагманом» на стенде Санкт-Петербурга.

- Большие туристические локации возникают не на пустых местах, а там, где есть история. Наш проект посвящен военно-морскому флоту. Он действительно крупный, его площадь - 80 гектаров, как два Ватикана,- рассказала журналистам представитель рабочей группы по развитию туристско-рекреационного кластера Кронштадта Марика Коротаева.

Туристов будут завлекать суровыми морскими пейзажами и богатой историей города-острова.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом сам пресс-тур проходил не на суше, а на воде. Представителей прессы, среди которых был и корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», не случайно пригласили прокатиться на пароходе. Именно на водный туризм делают ставку инициаторы проекта.

Кронштадт - город морской славы России, который всегда был и остается базой для кораблей ВМФ. Именно это привлекает сюда миллионы туристов. И хоть интерес среди иностранцев к Кронштадту растет - на пресс-туре были китайские журналисты, основной упор делается на внутренний туризм.

Кронштадт неразрывно связан с историей Военно-морского флота России.Фото: Артем КИЛЬКИН

Если за 2018 год в Кронштадт приехали 1,5 миллиона путешественников, то в будущем это число планируется увеличить как минимум вдвое, а в перспективе и до 5 миллионов человек. Для этого в городе хотят построить самый большой в мире музей военно-морского флота, океанариум, дайвинг-центр, причалы и стоянки для яхт и катеров, а также создать научные и образовательные площадки.

Но, конечно, не останутся без внимания и знаменитые форты Кронштадта. Так, после реставрации, «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I» будут открыты для жителей и гостей города. А добраться до города-музея, которым станет Кронштадт, можно будет на «метеорах». Скоростные суда на подводных крыльях начнут курсировать из Петербурга и Петергофа.

Одним из тех, кто представлял проект журналистам, был Михаил Боярский.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме экономического эффекта от туризма, проект позволит создать около тысячи рабочих мест для жителей самого Кронштадта. Сейчас вопросы реализации амбициозного замысла уже прорабатываются. К финансированию привлекут как инвестиционные, так и государственные средства. Будет и меценатская помощь. Срок работ, которые начнутся уже летом 2019 года, рассчитан на пять лет.