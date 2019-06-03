Смотри в оба: Как правильно носить контактные линзы

Контактные линзы - один из самых полезных «даров» XX века. Если бы не одно но.

- В нашей стране это средство коррекции зрения продается бесконтрольно. Его можно купить без рецепта, в интернет-магазине и даже линзамате, чем наши соотечественники активно пользуются: подбирают себе линзы сами и не наблюдаются у специалиста. К тому же многие, особенно молодежь, выбирают варианты подешевле, - говорит Нина Петровна Троицкая, офтальмолог и главный врач ЗАО «Невская Оптика Холдинг». - Беда в том, что если средство коррекции зрения подобрано неправильно, то здоровье глаз может сильно пострадать.

Только под контролем

Правило первое: подбирать корректирующие линзы должен специалист, который учтет все особенности вашего зрения.

- Любое ношение контактных линз требует постоянного наблюдения у грамотного специалиста, в противном случае осложнения могут возникнуть незаметно, а лечить их потом дорого и долго, - предупреждает Нина Троицкая. - Если вы носите очки, приходить на осмотр достаточно раз в году, а вот если контактные линзы, то показываться специалисту необходимо два раза в год, а лучше всего - раз в квартал. Проверить зрение и получить рекомендации можно прямо в оптике, где вы покупаете линзы. Оптометристы имеют специальное образование и целенаправленно занимаются контактной коррекцией.

Нина Троицкая: Самый здоровый вид ношения контактных линз – однодневный. Фото из личного архива.

Правильно носить

У всех видов контактных линз есть свои ограничения, сколько часов и дней их можно носить. Если в инструкции написано, что это дневные линзы и пользоваться ими можно не более двух недель, а вы носите их месяц, да еще не снимая, - ждите неприятных последствий. Частый вид осложнений от перенашивания линз - отек роговицы (проявляется как помутнение в глазах, ощущение, словно вы только что проснулись и не проморгались). Он возникает из-за нехватки кислорода, ведь как ни крути, а линза - инородное тело, которое ограничивает доступ кислорода к роговице. Кстати, именно поэтому линзы нельзя носить в задымленных и пыльных помещениях. А еще их лучше снять, если у вас простуда, иначе на поверхность линз могут попасть микробы и бактерии, что многократно увеличивает риск появления конъюнктивита и других глазных инфекций.

Лучше не купаться

Собираетесь в отпуск на море? Здесь нужно быть особенно внимательными: если в глаза попадет соленая вода или солнцезащитный крем, линзы будут испорчены. В пресных водоемах с ними вообще лучше не купаться: слишком много патогенных бактерий, которые могут задержаться под линзами во вред вашим глазам.

На отдыхе врачи-офтальмологи рекомендуют использовать однодневные линзы. Их можно без сожаления выбросить, если вода все же попала в глаза, причем желательно сразу же, чтобы не вызвать воспаление.

- Самый здоровый вид ношения контактных линз - как раз однодневный, за этими линзами будущее, - добавляет Нина Троицкая. - Но при всех плюсах использования контактных линз очень важно понимать, что даже самые лучшие из них не исключают ношение очков. Очки были и остаются средством коррекции номер один.