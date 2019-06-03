2019-06-03T12:26:30+03:00
Общество

Петербуржцев возмутила реклама ветклиники, где предлагают кастрировать неверных мужей бесплатно

Ветеринары заявляют, что к ним жалобы не поступали: напротив, клиентов стало больше [фото]
Анна ПОСЛЯНОВА
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На рекламу ниже пояса уже пожаловались в УФАС.На рекламу ниже пояса уже пожаловались в УФАС.Фото: СОЦСЕТИ
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«Акция: кастрация! Кот – 1 000 рублей, кошка – 2 500 рублей, неверный муж – бесплатно!». Рекламные щиты и баннеры с таким задорным текстом появились в Невском районе Петербурга. Реклама сотого уровня – творчество одной молодой сетевой ветклиники, у которой пока один центр в Москве, и один – в Петербурге, на улице Коллонтай.

«Акция» сразу привлекла внимание жителей культурной столицы, особенно мужчин. Самые чувствительны даже обратились в Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы.

– Я нахожу текст данной рекламы оскорбительным и унижающим человеческое достоинство, а также сознательной дискриминацией по половому признаку с целью подрыва доверия между людьми. На мой взгляд, данная реклама призывает к насилию и жестокости, а также подрывает основу семейных ценностей, – такое послание получили в УФАС.

Жалобу официально зарегистрировали в конце мая. Заявителя оскорбила рекламная конструкция, стоящая у станции метро «Улица Дыбенко».

Заявителя оскорбила рекламная конструкция у станции метро «Улица Дыбенко». Фото: СОЦСЕТИ

Заявителя оскорбила рекламная конструкция у станции метро «Улица Дыбенко».Фото: СОЦСЕТИ

– Готовим официальный ответ, по закону на этой есть 30 дней, – пояснила пресс-секретарь Санкт-Петербургского УФАС Марина Нериновская. – Есть подозрение, что рекламная конструкция незаконная. Но мы и в Комитет по печати информацию отправим. Возможно, все само собой разрешится: снесут это чудо как незаконное и будут правы.

В официальном сообществе звериной клиники уже появились гневные комментарии.

– Почему не написали «неверной жене вырежем матку»?! – негодует петербуржец Алексей и грозит судом. – Есть ли у вас лицензия на такую деятельность? А если не предоставляете такие услуги, то зачем рекламируете?

Между тем, в самой ветклинике «Комсомолке» рассказали, что «акция» у них началась больше месяца назад.

– И никаких жалоб не было, – подчеркивают ветеринары. – Наоборот, клиентов даже больше стало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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