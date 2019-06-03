На Петровском острове появится новая доминанта

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

У каждой строительной компании есть свои традиции. У петербургского застройщика «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») их несколько. Например, каждый раз в самом начале строительства очередного проекта устраивать праздник первого бетона, ведь история дома должна начинаться с радостного события!

Поэтому и строительство комплекса бизнес-класса «Петровская Доминанта» на Петровском острове началось традиционно - с церемонии. Строители приготовили капсулу времени с посланием потомкам, отчеканили особенные, «эталоновские» монеты с логотипом комплекса и заложили их в фундамент нового здания - все как обычно. Только вот новый дом обычным назвать никак нельзя.

- Этот жилой комплекс находится на Петровском острове. Я считаю, в одном из лучших мест этого района - около яхт-клуба. Это наша жемчужина среди объектов бизнес-класса. Думаю, новый комплекс со временем станет местом притяжения не только Петровского острова, но и всего Петроградского района. Собственно, он так и называется - «Петровская Доминанта», - отметил генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина.

МОДНОЕ МЕСТО

Петровский остров - одна из редких территорий Петербурга, где долгое время ничего не строилось. И это пошло острову на пользу: здесь много зелени и практически нет жилых и общественно-деловых зданий. А значит, строителям не нужно втискивать современные проекты в тесные рамки исторической застройки. Сейчас на Петровском острове строятся новые жилые дома, из окон которых будут открываться невероятно красивые панорамы на исторической центр Петербурга: Васильевский остров и Петроградскую сторону. К примеру, практически из каждой квартиры комплекса «Петровская Доминанта» можно любоваться видом водной глади Малой Невы или Финского залива.

- Сегодня мы даем старт строительству нового жилого комплекса «Петровская Доминанта» и преображению этой части Петровского острова. В ближайшие три года здесь появятся не только красивые и комфортные дома, но и живописный променад и зона отдыха. Для самых юных новоселов здесь будет построен детский сад! Я рад отметить, что в портфеле Группы «Эталон» только современные, отлично расположенные проекты, что позволяет нам повысить качество жизни наших клиентов, сохранить, а иногда и преумножить все самое лучшее, что есть в нашем городе, - говорит Геннадий Щербина. - Уверен, что «Петровская Доминанта» будет радовать и вдохновлять петербуржцев своей красотой и потрясающими видами, открывающимися из квартир! В ближайшие несколько лет Петровский остров имеет все шансы стать одним из лучших мест для жизни в городе.

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ

Так сложилось, что на Петровском острове строится в основном респектабельное жилье. А значит, на этой территории появится своя атмосфера и будут жить люди одного круга. Здесь станет не только приятно, но и очень удобно жить: к примеру, в пешей доступности от «Петровской Доминанты» находятся сразу три станции метро, а доехать до центра можно за десять минут. А еще это место в буквальном смысле окружено зеленью: в непосредственной близости от жилого комплекса находятся Петровский и Приморский парк Победы. Жильцы «Петровской Доминанты» смогут регулярно заниматься спортом и дышать свежим воздухом во время пробежек.

Разнообразием отличается и квартирография «Петровской Доминанты». Планировки продуманы до мелочей: просторные кухни и кухни-гостиные до 40 кв. м, спальни с гардеробными и собственными ванными, потолки высотой более 3 метров, панорамное остекление для обеспечения максимально естественного освещения комнат. Среди европейских планировок представлены и уникальные форматы: семикомнатные квартиры с двумя входами, квартиры с зимними садами или просторными террасами.

СПРАВКА

ЖК бизнес-класса «Петровская Доминанта» строится на Петровском острове и включает в себя три корпуса высотой от семи до девяти этажей, рассчитанных на 365 квартир площадью от 43 до 284 квадратных метров. Теплый подземный паркинг сможет вместить 395 автомобилей. В комплексе предусмотрен детский сад на 90 воспитанников. Ввод комплекса намечен на IV квартал 2021 года.