2019-06-03T14:39:29+03:00
Общество

В Петербурге хотят ввести новую разметку перед пешеходными переходами

Она выделит пятиметровую зону, где запрещено парковаться
Полина ЖУКОВА
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Разметка за пять метров до пешеходного перехода должна напомнить водителям о запрете парковки.Разметка за пять метров до пешеходного перехода должна напомнить водителям о запрете парковки.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По правилам дорожного движения парковать автомобили ближе пяти метров до пешеходного перехода запрещено. Но на деле получается совсем другая картина. Нарушители бросают свои машины чуть ли не у самой «зебры». Из-за таких автомобилистов не только в Петербурге, но и по всей стране происходят страшные ДТП, когда машины сбивают пешеходов. Часто это происходит потому, что и для водителя, и для переходящего дорогу оказывается закрытым обзор.

Петербургские парламентарии ищут способ решить эту проблему. И предлагают нанести на дорогах города специальную разметку – на расстоянии тех самых пяти метров от переходов.

– Зачастую даже законопослушным автомобилистам бывает трудно определить границы пятиметровой зоны, и они, не имея умысла, создают помехи для обзора других водителей. Сами при этом получают штрафы, их машины эвакуируют на штрафстоянку, – отметил председатель петербургского ЗакСобрания Вячеслав Макаров.

Обращение из парламента Северной столицы уже направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Новую разметку в городе хотят опробовать для начала в качестве эксперимента. Депутаты надеются, что она поможет снизить количество ДТП с наездами на пешеходов, а тем, кто не нарушает правила, поможет избежать ошибок при парковке.

– Я поддерживаю эту инициативу, это одна из мер по снижению аварийности, – отметил депутат ЗакСа Алексей Цивилев. – Другие меры – это освещенность, снижение скоростного потока, искусственные ограждения и неровности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика подобных ДТП в Петербурге говорит сама за себя. По данным Госавтоинспекции за прошлый год на пешеходных переходах погибли 111 человек, а пострадали в общей сложности 2258. Всего в России в таких ДТП за год погибли более 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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