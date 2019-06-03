В Петербурге хотят ввести новую разметку перед пешеходными переходами

По правилам дорожного движения парковать автомобили ближе пяти метров до пешеходного перехода запрещено. Но на деле получается совсем другая картина. Нарушители бросают свои машины чуть ли не у самой «зебры». Из-за таких автомобилистов не только в Петербурге, но и по всей стране происходят страшные ДТП, когда машины сбивают пешеходов. Часто это происходит потому, что и для водителя, и для переходящего дорогу оказывается закрытым обзор.

Петербургские парламентарии ищут способ решить эту проблему. И предлагают нанести на дорогах города специальную разметку – на расстоянии тех самых пяти метров от переходов.

– Зачастую даже законопослушным автомобилистам бывает трудно определить границы пятиметровой зоны, и они, не имея умысла, создают помехи для обзора других водителей. Сами при этом получают штрафы, их машины эвакуируют на штрафстоянку, – отметил председатель петербургского ЗакСобрания Вячеслав Макаров.

Обращение из парламента Северной столицы уже направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Новую разметку в городе хотят опробовать для начала в качестве эксперимента. Депутаты надеются, что она поможет снизить количество ДТП с наездами на пешеходов, а тем, кто не нарушает правила, поможет избежать ошибок при парковке.

– Я поддерживаю эту инициативу, это одна из мер по снижению аварийности, – отметил депутат ЗакСа Алексей Цивилев. – Другие меры – это освещенность, снижение скоростного потока, искусственные ограждения и неровности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика подобных ДТП в Петербурге говорит сама за себя. По данным Госавтоинспекции за прошлый год на пешеходных переходах погибли 111 человек, а пострадали в общей сложности 2258. Всего в России в таких ДТП за год погибли более 5 тысяч человек.