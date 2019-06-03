2019-06-03T17:58:15+03:00
Общество

Олег Басилашвили поддержал идею создания сквера «Осенний марафон» на Васильевском острове

Петербуржцы предлагают создать зеленую зону на месте съемок фильма
Полина ЖУКОВА
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На Васильевском острове вместо пустыря может появиться сквер "Осенний марафон". Фото: Вера РязановаНа Васильевском острове вместо пустыря может появиться сквер "Осенний марафон". Фото: Вера Рязанова
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В этом году знаменитой картине режиссера Георгия Данелии «Осенний марафон» исполняется 40 лет. Место, где в фильме жил главный герой Андрей Бузыкин, которого сыграл Олег Басилашвили, до сих пор не сильно изменилось. Все так же стоит дом №23 на улице Кораблестроителей. А старожилы даже помнят, как проходили съемки. И все так же место, рядом с которым совершали свои пробежки Бузыкин и датский профессор Хансен, больше похоже на пустырь, поросший травой.

В память о фильме жители Васильевского острова предлагают сделать там сквер. Идея облагородить территорию на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей принадлежит петербурженке Вере Рязановой.

– Ранее здесь была автостоянка – ее убрали. Потом кому-то пришло в голову стоить здесь паркинги, по сути, бетонную коробку. К счастью, от нее отказались. И по-прежнему там остались деревья и каждый год цветет несколько яблонь, – говорит Вера Рязанова.

Некоторые эпизоды "Осеннего марафона" снимались на Васильевском острове. Фото: кадр из фильма

Некоторые эпизоды "Осеннего марафона" снимались на Васильевском острове.Фото: кадр из фильма

Еще два года назад петербурженка поучаствовала с инициативой в проекте «Твой бюджет». Однако ее отклонили, поскольку территория, как выяснилось, не включена в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Через год местные жители подали заявку на внесение туда территории. В этом году группа активистов Васильевского острова вновь надеется на поддержку идеи.

– Очень надеемся, что землю переведут в ЗНОП и мы сможем организовать первый киносквер в Петербурге, посвященный культовому фильму, – добавляет Вера Рязанова.

В первую очередь в сквере хотят добавить деревьев, разбить клумбы, поставить скамейки. И обязательно сделать дорожку для бега – так сказать, по мотивам картины. Еще одна задумка – установить памятник фильму. Правда, как именно он будет выглядеть, пока не известно.

– Памятник – это, конечно, очень долгий процесс согласований, но, бесспорно, идея его создания есть, и она придаст скверу особую атмосферу, – говорит активистка.

Активисты хотят облагородить зеленую территорию. Фото: Вера Рязанова

Активисты хотят облагородить зеленую территорию. Фото: Вера Рязанова

Активисты уже заручились поддержкой народного артиста СССР и почетного гражданина Петербурга Олега Басилашвили. О том, что на Васильевском острове хотят сделать сквер под названием «Осенний марафон», он уже наслышан.

– Мы там снимали эпизоды фильма, и там громадный двор среди построек. Действительно, хорошо бы сделать сквер, чтобы люди гуляли, сидели, проводили время, – рассказал «КП-Петербург» Олег Басилашвили. – И если сам сквер будет назваться «Осенний марафон», я буду только рад этому.

Кстати, новый сквер мог бы привлечь не только местных жителей, но и туристов. Ведь по местам «Осеннего марафона» и других советских фильмов в Петербурге частенько устраивают экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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