Жители Ленинградской области поддержали развитие ядерной энергетики

Исследовательская компания «ЭлаНКом» опросила 1 тысячу жителей Соснового Бора, Выборга, Гатчины, Всеволожска и Тихвина. В результате опроса выяснилось, что 79 % жителей Ленинградской области поддерживают активное развитие атомной энергетики, или сохранение её объемов генерации на нынешнем уровне.

Две трети участников исследования сказали о положительном и скорее положительном отношении к Ленинградской АЭС, которая расположена у города энергетиков Сосновый Бор. И примерно столько же поддержали строительство здесь новых энергоблоков. Почти 70 % опрошенных считают наличие атомной станции преимуществом области по сравнению с соседними регионами.

Ленинградская АЭС является крупнейшей в России по мощности станцией: ее четыре энергоблока способны выдавать 4200 МВт. Сейчас на АЭС строится еще один энергоблок мощностью 1200 МВт.

«ЭлаНКом» провела исследование и в других регионах присутствия АЭС: везде наблюдается такое же, как и в Ленинградской области, отношение людей к атомной энергетике.