Подсыпали песочка: К летнему сезону в Петербурге готовы 20 пляжей

В Санкт-Петербург пришло календарное лето. А с ним, как по заказу, в город вернулось тепло, о котором за последние майские дни жители Северной столицы успели подзабыть. Теперь у петербуржцев есть все шансы понежиться на солнце и провести время у воды. Лучше всего это делать на пляже, которых к летнему сезону успели подготовить сразу двадцать.

- На пляжах подсыпан песок, установлены кабинки для переодевания, скамейки и зонтики. Водолазы обследовали дно и установили буйки, а спасатели подготовили специальное оборудование, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

На пляжах подсыпали песка и облагородили территорию.Фото: Олег ЗОЛОТО

Если брать Петербург в целом, то обустроенные пляжи есть в Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Приморском и Пушкинском районах. При этом их общая площадь превышает 800 тысяч квадратных метров.

Но больше всего, конечно, повезло жителям Курортного района - не зря же он носит такое название. Так, самыми лучшими в городе признаны пляж «Золотой» в Зеленогорске и «Ласковый» в поселке Солнечное. Третьим стал городской пляж Кронштадтского оздоровительно-спортивного центра.

При этом на «Сестрорецком», «Северном», «Золотом» пляжах, пляже в поселке Ушково и других были установлены детские игровые площадки, а на пляже Безымянного озера еще и спортивный комплекс.

Больше всего пляжей находится в Курортном районе.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, двадцатью пляжами дело не ограничится и вскоре у петербуржцев появится еще несколько зон для отдыха. Так, после обновления откроются пляжи «Офицерский» в Сестрорецке и «Морские Дубки» в Лисьем Носу. После благоустройства здесь появятся лежаки, навесы, кабинки для переодевания, туалеты и душевые. А вот открытия пляжа на острове Чухонка в Колпино придется подождать, он пока на капитальном ремонте вместе с городским парком.

На данный момент больше всего пляжей к сезону готово в Курортном районе - 13, четыре в Выборгском, и по одному в Красном Селе, Кронштадте и Пушкине. Полный список пляжей с адресами можно посмотреть на сайте комитета по благоустройству.