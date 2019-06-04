Комбинированный проездной на электрички и городской транспорт начал действовать в Петербурге

В Петербурге заработали новые комбинированные проездные. Ввели их как раз перед самым летом – с 31 мая. Теперь по одному билету можно ездить и на электричках, и на городском общественном транспорте. Особенно удобно тем, кто ежедневно преодолевает путь из пригорода в Северную столицу и обратно. Например, на работу или учебу. У комбинированных проездных всего три вида. Отличаются они стоимостью и временем действия. Выгодно ли ими пользоваться, разбиралась «Комсомолка».

ПРЕДЪЯВИТЕ БИЛЕТ

Самое важно, что нужно знать, – на железной дороге проездной действует только в зоне 30 километров от головных вокзалов, включая станции Девяткино и Колпино. Удобство комбинированного проездного заключается именно в объединении билетов на электрички и городской транспорт.

– Интеграция различных проездных билетов на одном носителе позволит пассажирам не тратить время, приобретая отдельные проездные документы на разные виды транспорта, – объяснили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Действует на железной дороге проездной в зоне 30 км от головных вокзалов. Фото: gov.spb.ru

Первый тип проездного можно оформить на месяц. Он включает в себя поездки на автобусах, троллейбусах, трамваях, метро и пригородных поездах. Стоит такой билет 5380 рублей. Он складывается из единого билета на общественный транспорт на месяц (2900 рублей) и железнодорожного абонемента (2480 рублей). Поездки в течение месяца можно совершать без ограничений.

Второй вариант комбинированного проездного – на пять суток. Работает он точно так же, но стоимость его составляет 1068 рублей. Что равно сумме единого билета за 510 рублей и абонемента на пригородные поезда за 558 рублей.

И третий тип билета – тоже на месяц. Однако из него исключили наземный общественный транспорт, а оставили только проезд на метро и электричках. Он стоит 4280 рублей: это стоимость месячного билета на метро за 1800 рублей и железнодорожного абонемента за 2480 рублей.

КОНКРЕТНО

Суммы за комбинированные проездные немаленькие. Поэтому разберемся, кому будет выгодно ими пользоваться. Например, если вы ездите из Павловска в Петербург (электричка прибывает на Витебский вокзал), то полный билет по железной дороге обойдется в 55 рублей. Допустим, дальше вы добираетесь к нужному месту на метро – еще плюс 45 рублей. Складываем и умножаем на два – ведь еще будет обратный путь. Итого 200 рублей в день на транспорт. В июле будет 23 рабочих дня. И если ежедневно тратить такую сумму, чтобы доехать на работу и обратно, выйдет 4600 рублей. И это не считая выходных или дополнительных поездок – например, на автобусах. В таком случае, конечно, выгодно взять комбинированный проездной. Но это только если вы покупаете себе билеты по полной стоимости и никаких льгот у вас нет.

Где купить комбинированный проездной?

Приобрести единый билет можно на любой станции метро, а также в пригородных железнодорожных кассах на Московском, Витебском, Финляндском и Балтийском вокзалах. С 6 июня к ним присоединятся и кассы на станциях и остановочных пунктах, расположенных в пределах 30-километровой зоны. «Записать» такой билет можно на карту «Подорожник», с обратной стороны которой есть пиктограмма электрички – именно ее можно использовать для оплаты проезда в пригородных поездах.

НА ЗАМЕТКУ

Напомним, что с 27 апреля в Петербурге начал действовать бесплатный круглогодичный проезд на пригородных поездах для отдельных категорий пассажиров. К таким льготникам отнесли, например, пенсионеров и лиц, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и признанных пострадавшими от политических репрессий.

КСТАТИ

С 31 мая в Петербурге также заработал и новый вид проездного в метро. Он действует в течение месяца и стоит 1800 рублей. По нему можно совершить максимум 70 поездок. И средняя стоимость одной составит около 25 рублей. А это немалая скидка – 43 процента от обычной стоимости жетона в 45 рублей. В Комитете по тарифам отметили, что такого вида проездного в Петербурге не было уже давно – с 2012 года.