Тарифы на газ для промышленных потребителей в Петербурге повысятся на 11% вместо 40%

Вчера, 3 июня, в Смольном сообщили, что тарифы на «коммуналку» вырастут не на пять, а всего на полпроцента. А сегодня чиновники поблагодарили «Газпром» за договоренность о «промышленных» тарифах на газ.

– Руководство «Газпрома» и лично Алексей Миллер приняли во внимание текущую экономическую ситуацию, а также последствия резкого роста тарифов для петербургской промышленности, – пояснил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. – Благодаря этой конструктивной позиции удалось достичь договоренностей. Они отражены в договоре о сотрудничестве в 2019-2021 годы, подписанном в декабре.

Основное новшество – переход на физический метод распределения топлива, это снизило нагрузку на потребителей и бюджет Петербурга на четыре миллиарда рублей. Компенсировать выпадающие доходы «ТГК-1», которая перешла на физический метод еще в 2016 году, будут в рассрочку в течение 2020-2023 годов.

– В результате тариф «ТГК-1» на тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнеса остался по-прежнему самым низким в городе, – сообщают в Смольном. – А рост тарифа для промышленных потребителей составил 11 процентов вместо изначально запрашиваемых 40.

Сейчас с правительством России прорабатывают вопрос снижения минимального норматива потребления газа. Если его доведут до реального фактического потребления, то тарифы на газ в Петербурге могут снизиться для обычных потребителей на 20 процентов.

КОНКРЕТНО:

Насколько подорожает «коммуналка» с 1 июля 2019 года в Санкт-Петербурге

Отопление и горячая вода – +0,6% вместо 3,3%,

Холодная вода и водоотведение – +3,2% вместо 7%,

В целом плата за ЖКУ – +0,4% вместо 4,3%.