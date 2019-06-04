2019-06-04T17:50:53+03:00
Звезды

Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак

Певица презентовала новую работу коллегам
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица».Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица».
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Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены. Слова песни отсылают к разводу, откровенные костюмы и танцы...

По словам певицы, уже через два часа, после того как песня стала доступна в Сети, она попала на первое место в ITunes.

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Тири-Тири Мои хорошие!!!
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- Это наша общая победа. Спасибо, что так ждали этот трек, написала Бузова в Instagram. - Это песня о том, как падает ценность сказанного "Слова", о том, как люди стали относится к друг другу ради получения мимолетной выгоды! Дружба ради поездок куда-то, вечеринки ради сторис, любовь ради лайков…

Оценить работу эпатажной девушки в столичном ресторане «Облака» собрались многие любопытствующие звезды. Среди их были замечены Оксана Федорова, Александр Гудков, Яна Рудковская, Слава, Филипп Киркоров, Рита Дакота, Григорий Лепс, Андрей Малахов, Мария и Павел Погребняк, и другие.

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Бузова высказала мысли о конце любви
92357 отметок «Нравится»1175 комментариевInstagram

В самый разгар вечера в заведении появилась Ксения Собчак. Она решила публично замять скандал с Ольгой, который у них произошел после очередного выпуска шоу Осторожно, Собчак. Напомним, в нем Ксения рассказала, как представитель одного известного модного дома просил передать Ольге Бузовой, чтобы звезда не носила приобретенную у них куртку или не афишировала факт подобной покупки в социальных сетях. Ксения ответила, что сделать этого не может и предложила дизайнеру самостоятельно разбираться с возникшей проблемой.

Как только об этой истории узнала сентиментальная Бузова, ее возмущению не было предела. До нее дошли слухи, что претензии к ней имеются у дизайнера Демна Гвасалия. Якобы именно он за спиной клиентки модного дома позволил себе подобные высказывания.

Но Собчак расставила все по своим местам. На вечеринке у Бузовой, взяв в руки микрофон, Ксения пояснила, что в том выпуске пресловутой программы шла вовсе не о Демне Гвасалии, и Оля не должна держать на дизайнера зла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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