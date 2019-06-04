«Я могу хоть каждый день делать ей предложение»: Сергея Семака шокировали слова жены о разводе

Сергей Семак в отличие от некоторых своих коллег по команде самый добропорядочный семьянин. Вместе с супругой Анной тренер "Зенита" воспитывает семерых детей. Пара счастлива и никогда не попадает ни в какие скандалы. Тем удивительнее был пост Анны Семак в социальных сетях и ее комментарии о разводе и второй свадьбе.

- У меня новые отношения. Принципиально новые. Закончились несвойственные мне с ноября прошлого года одиночные путешествия, душевные метания, поиск истины в удушающей пустоте, - призналась Анна своим подписчикам. - На вечернем рейсе Санкт-Петербург - Милан я задремала, надев капюшон. Среагировала на внезапно прервавший тишину голос пилота: «Уважаемые дамы и господа. Не знаю, как вы, но мы с моей девушкой». - Что он несет?, - промелькнуло у меня в голове. Девушка в кабине пилота?! «Не знаю как вы, а мы с моей девушкой катапультируемся», - предвосхищала я конец этого странного заявления.

annas_secret_garden У супругов семеро детей

Но, как оказалось, голос принадлежал вовсе не командиру судна, а Сергею Семаку.

- «Не знаю как вы, - продолжал подозрительно знакомый голос, но мы с моей девушкой, надеюсь, запомним этот полет навсегда». Пассажиры заметно оживились, достав телефоны, приготовившись снимать видео. «Несмотря на то, что у нас уже семь детей, сегодня я хочу сделать своей любимой официальное предложение. Анна, ты выйдешь за меня замуж?» Самолет загудел от аплодисментов, свиста и криков «поздравляем», Сергей присел передо мной на колено с темно-синей коробочкой. Я растерялась, совершенно забыла, что в таких случаях принято отвечать.

annas_secret_garden Анна Семак ответила - "да" на предложение супруга

Перед такой романтикой Анна не устояла.

- За этим для кого-то бессмысленным действием («вы ведь давно женаты!») скрывается понятная только нам и самым близким людям история, - пояснила Анна Семак. - «Совсем другие мы» приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться. Я сказала «да» не потому что мой парень - тренер «Зенита» или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому. «Да» - потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Тысячу раз «да», потому что мой «обновленный» парень - будущий муж с каждым днем нравится мне все больше.

sergey_bogdanovich_semak Сергей Семак после победы своей команды улетел с женой на отдых

Подписчики Анны сразу же забеспокоились.

- А когда вы успели развестись? Был пост? - удивились пользователи.

- Простите, что никому не сообщили, - еще больше ошарашила всех Анна

На еще один уточняющий вопрос - "Вы разве разводились?". Анна окончательно убедила всех ответом: "Ага". А после добавила - "мой бывший и будущий муж",

annas_secret_garden Сергей Семак с супругой Анны никогда не славились скандалами

Правда, развода в самой крепкой паре "Зенита", к счастью, все-таки не было. Об этом "КП-Петербург" рассказал сам Сергей Семак.

- Сергей Богданович, поздравляем вас! - позвонили мы тренеру "Зенита".

- С чем? - удивился Семак.

- Со свадьбой...

- Так мы же женаты давно, - смутился Сергей Богданович.

- Ваша супруга написала, что вы сделали ей предложение.

- Я могу хоть каждый день делать (смеется). Но спасибо большое!

- То есть развода не было?

- Нет-нет.

annas_secret_garden Анна Семак

- Вы это сделали символично, в знак любви?

- Естественно!

- Просто все подумали , что вы развелись...

- (смеется) Ну думать - это не запрещается!