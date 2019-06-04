2019-06-04T19:29:46+03:00
Происшествия

На улице Савушкина в Петербурге из-под земли забил фонтан высотой в пять метров

Гидравлические испытания сетей в очередной раз закончились неудачей [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Вода выворотила большой кусок асфальта.Вода выворотила большой кусок асфальта.Фото: Петр КИБЕР
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Никогда такого не было и вот опять повторилось: очередной прорыв трубы произошел сегодня, 4 июня, на улице Савушкина, 141 возле ТРК «Меркурий». Зрелище получилось эффектное: фонтан воды, неожиданно забивший из-под асфальта, взлетел на высоту нескольких этажей.

Авария у ТРК "Меркурий".

- Метров пять, наверное, - рассказали «Комсомолке» очевидцы. – А то и больше. Владельцы машин, которые неподалеку стояли, наверное, особенно рады были.

Прорыв трубы на улице Савушкина..Петр КИБЕР

Без разрушений на этот раз не обошлось: на месте прорыва выворотило большой кусок асфальта. Кроме того, дыра открылась на парковке возле торгово-развлекательного центра, и поток нечистой воды и камней обрушился на автомобили.

У одной из машин выбиты стекла и залит салон. Фото: Петр КИБЕР

У одной из машин выбиты стекла и залит салон.Фото: Петр КИБЕР

- У одной разбило стекло и залило весь салон, - сообщили очевидцы. – На многих остались вмятины и царапины. Больше всего повезло тем, кого просто забрызгало грязью. Хотя мойка – удовольствие тоже не из дешевых.

Почти все автомобили на парковке получили царапины и вмятины. Фото: Петр КИБЕР

Почти все автомобили на парковке получили царапины и вмятины.Фото: Петр КИБЕР

О человеческих жертвах не сообщается. Сейчас фонтан иссяк, вся парковка залита водой. По информации «Комсомольской правды», участок сетей на улице Савушкина принадлежит ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». Накануне компания предупреждала жителей города о том, что 4 июня в четырех районах пройдут гидравлические испытания. Видимо, на улице Савушкина они закончились неудачей.

В «Топливно-энергетическом комплексе» оперативную информацию о случившемся предоставить не смогли.

Последствия прорыва. Фото: Петр КИБЕР

Последствия прорыва.Фото: Петр КИБЕР

ИСТОЧНИК KP.RU

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