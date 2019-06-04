Башни противовоздушной обороны в Петербурге могут стать обзорными площадками

Странные кирпичные и бетонные «домики» на крышах зданий в Санкт-Петербурге, пожалуй, хотя бы раз в жизни видели все. А вот о том, что это такое, знает далеко не каждый. Те, кто не в курсе – ловите ликбез от «Комсомолки»: это наблюдательные пункты, с которых до, во время и после Великой Отечественной войны дозорные осматривали перспективу Ленинграда. По версии историков, такие площадки ставили в основном для борьбы с пожарами и последствиями воздушных атак – с башенки можно было быстро заметить, куда упала фугасная или зажигательная бомба, оценить масштабы повреждений и доложить в штаб.

Как рассказывают участники краеведческого клуба «Фортификации Ленинграда», в Северной столице таких башенок прежде было порядка 180. До нашего времени сохранилось примерно 130, практически все – заброшенные и бесхозные. Так что город вполне сможет убить двух зайцев одним выстрелом: вдохнуть новую жизнь в памятные сооружения и подарить гостям и жителям новые перспективные маршруты для экскурсий и отдыха.

Эксперты отмечают: если с этими башнями ничего не делать, они со временем просто разрушатся.

Виды с высоты

Пока инициатива, судя по всему, находится в зачаточной стадии. В жилищном комитете Петербурга о ней говорят осторожно и безо всякой конкретики – ни примерных сроков, ни стоимости проекта, ни каких-либо иных деталей не сообщается.

- Основное преимущество башен МПВО – в них безопасно находиться, - отметили в пресс-службе комитета. – Кроме того, чтобы туда попасть, не нужно выходить на крышу – практически все башни имеют удобный вход с чердака. Кроме того, часть башен оборудована так называемыми «черными» лестницами, которые можно было бы задействовать, не доставляя неудобств жителям самого дома.

Конечно, все 130 с лишним башен восстанавливать, скорее всего, не будут. В обзорные площадки превратят только те, с которых открываются самые живописные виды. Благо, таких у нас тоже немало: есть башенка на Гороховой улице, на Обводном канале, на Набережной реки Мойки, в переулке Крылова совсем рядом с Екатерининским сквером и Аничковым дворцом. Как говорится, были бы деньги.

В обзорные площадки превратят только те башенки, с которых открываются самые живописные виды на Петербург.

Перспективы и сложности

А денег нужно будет много – это ясно уже сейчас, без каких бы то ни было специальных подсчетов.

- Для проведения экскурсий башни приспособлены мало, - рассказывает участник краеведческого клуба истории и фортификации Леонид Харитонов. – Это достаточно тесные помещения, в которые ведут старые узкие лестницы – вертикальные, с перекладинами, крайне неудобные, а в ряде случаев и вовсе опасные. Конечно, все это нужно будет переделывать, модернизировать каким-то образом. Но в целом идея хорошая – если с этими башнями вообще ничего не делать, они со временем просто разрушатся.

Помимо финансовых, отметили в жилищном комитете, проект ждут и административные трудности: каждую башню нужно будет включить в состав общедомового имущества, получить согласие собственников квартир на проведение ремонтных работ, решить, какая сумма будет отчисляться совету дома. В качестве источника средств предлагается рассматривать частные инвестиции.

Основное преимущество башен МПВО – в них безопасно находиться.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

За годы существования башни МПВО в Петербурге успели стать частью местной андеграундной культуры. У некоторых даже появились собственные имена: к примеру, башня на Гороховой, с которой открывается отличный вид на Дворцовую площадь, называется «Крыша мира». Есть «Синяя башня» (она покрашена изнутри в синий цвет), а есть башня «Ничего нет» - такую сентенцию когда-то вывели на одной из ее стен руферы.

В начале 2000-х некоторые башенки начали раскрашивать – не покрывать уродливыми граффити, а именно раскрашивать; в цвета российского флага, телефонной будки и даже банки сгущенки. Но этот проект был, судя по всему, спонтанным, а потому долго не прожил.

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