2019-06-14T12:03:12+03:00
Недвижимость

Какой будет жизнь на Парнасе через 10 лет

Корреспонденты «Комсомолки» прогулялись по «Северной долине» и вместе с жителями и экспертами пофантазировали, каким станет север Петербурга в будущем
Любовь Холопова
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Квартал будущего на севере Петербурга растет на глазах.Квартал будущего на севере Петербурга растет на глазах.
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Десять лет назад на севере Выборгского района не было ничего, только 270 гектаров чистого поля. Когда там началось строительство жилого квартала «Северная долина», мало кто мог представить, во что выльется масштабная затея возвести 2,7 миллиона квадратных метров жилья для 80 тысяч человек. Люди, покупавшие там квартиры в 2009 году, слыли смельчаками, а будущее квартала терялось «в тумане неясности».

Время шло, квартал рос на глазах. Сегодня сдано и заселено уже более 40 домов комплекса, а «Северная долина» стала полноценным спальным районом в лучшем смысле этого слова. Особо ленивым можно даже не выбираться отсюда в другие районы: на Парнасе есть практически все - от магазинов до медицинских центров. Но микрорайону есть куда расти и сегодня компания «Главстрой Санкт-Петербург» осваивает новый, 21-й квартал повышенной комфортности.

Интересно, какой может быть «Северная долина» через 10-20 лет? Об этом мы предложили пофантазировать жильцам района и нашим экспертам. Отправляемся в будущее!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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