2019-06-05T15:08:01+03:00
Звезды

«Мистер Нокаут»: Сергей Безруков приехал в Петербург на съемки новой спортивной драмы

Фильм режиссера Артема Михалкова будет посвящен легендарному советскому боксеру, олимпийскому чемпиону Валерию Попенченко
Петр КИБЕР
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Сергей Безруков приехал в Петербург и гуляет по Сестрорецку со стаканчиком кофе. Фото: instagram.com/s_bezrukovСергей Безруков приехал в Петербург и гуляет по Сестрорецку со стаканчиком кофе. Фото: instagram.com/s_bezrukov
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Любимый миллионами россиян актер Сергей Безруков не такой уж частый гость в городе на Неве. Но сейчас у поклонников кинозвезды появилась возможность посмотреть на него вживую. 5 июня артист прибыл в Петербург на съемки нового фильма. Искать Безрукова надо в Курортном районе Северной столицы.

- С Добрым кофе, Дорогие мои, хорошие!) Сестрорецк... еду на съёмки... «Мистер Нокаут».... На Урале похолодало... в Питере жара!!!! Летоооооо!) - написал актер в своем «Инстаграме».

Судя по фото Сергей Безруков со стаканчиком кофе пока бродит по улицам ближайшего пригорода Петербурга города Сестрорецка, так что у жителей Курортного района есть все шансы лично повстречаться со звездой. Впрочем, большую часть времени артист наверняка будет занят на съемках фильма.

Главного героя - боксера Валерия Попенченко сыграет Виктор Хориняк, а Сергею Безрукову досталась роль его наставника. Фото: instagram.com/s_bezrukov

Главного героя - боксера Валерия Попенченко сыграет Виктор Хориняк, а Сергею Безрукову досталась роль его наставника. Фото: instagram.com/s_bezrukov

Что касается самой картины, то спортивная драма с рабочим названием «Мистер Нокаут» расскажет о биографии легендарного советского боксера, олимпийского чемпиона Валерия Попенченко. Самого спортсмена сыграет Виктор Хориняк, известный по фильму «Последний богатырь», сериалу «Отель Элеон», «Кухня» и другим. Сергею Безрукову досталась роль наставника Валерия Попенченко.

- Я в роли его тренера, не менее великого и легендарного, Григория Филипповича Кусикьянца, - написал сам актер в «Инстаграме».

Известно, что съемки начались в мае, а выход готовой картины в прокат намечен на 2020 год. Точный бюджет фильма неизвестен, но только размер господдержки, по некоторым данным, составил 200 миллионов рублей.

Но Сестрорецк - не единственное место, где был замечен актер. Тремя днями ранее Сергей безруков снимался на фоне фортов Кронштадта.

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Сергей Безруков приехал на съемки в Кронштадт
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ИСТОЧНИК KP.RU

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