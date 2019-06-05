«Все прошло успешно!»: Врачи пришили 8-летнему мальчику пальцы, которые ему отрубил топором брат

О жуткой истории из карельской деревни Хийденсельга, которая произошла 3 июня, в тот же день узнала вся страна. Два брата 8 и 6 лет Кирилл и Коля (имена детей изменены, - прим.ред.) играли возле дома, как один из них принес топор и предложил рубить веточки на пеньке. Мальчики резвились и смеялись, пока не случилась беда. Старший из мальчиков, который клал на пенек ветки, не успел убрать руку, и его младший брат попал ему топором прямо по кисти. Мальчику отрубило три пальца.

Перепуганные дети сразу же побежали к родителям домой.

ДЕТИ БЫЛИ В ИСТЕРИКЕ

- Оба ребенка были в шоковом состоянии, сильно плакали, - рассказал «КП-Петербург» отец братьев Виктор Ю. – Нас сразу же отвезли в Сортавальскую больницу, где для нас запросили вертолет.

Братья всегда были не разлей водаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ребенка было решено доставить в Петербург на операцию.

- Ближайшая клиника, где может быть выполнена операция по реимплантации пальцев, находится в Санкт-Петербурге, - пояснил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. - Вертолетом санитарной авиации мальчик был доставлен в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, где сосудистые хирурги при возможности выполнят реконструктивную операцию на кисти.

ЭТА ОПЕРАЦИЯ - НАШЕ НОУ-ХАУ

В университете ребенка сразу же осмотрели. Врачи решили провести уникальную операцию и вернуть ребенку пальчики.

- Мальчиком занимались врачи 4-ого микрохирургического отделения Педиатрического университета, - пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. - У ребенка были полностью отрублены два пальца и мягкая часть третьего. Хирурги СПбГПМУ Борис Севрюгов и Роман Полозов приступили к операции по восстановлению кисти ребенка в 22:00 4 июня.

Проведя над операционным столом всю ночь, врачи университета успешно завершили ее к 8 утра 5 июня. Хирурги сшили сухожилия, а также нервы и сосуды - вплоть до мельчайших диаметром в 0,5 миллиметров, что является «ноу-хау» врачей СПбГПМУ.

Эти врачи помогли ребенку вернуть пальцы Фото: предоставлено университетом

Уникальная операция прошла успешно и теперь у мальчика есть все шансы вернуться к обычной жизни.

- В двух пальцах удалось полностью восстановить кровообращение, соединить все ткани, - поясняет заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста СПбГПМУ Димитрий Купатадзе,. - По прогнозам медиков, вероятность полного восстановления функций поврежденной руки ребенка — около 80 процентов. На третьем пальце врачам удалось выполнить пластику мягких тканей.

КОЛЬКА ОЧЕНЬ СОЖАЛЕЕТ И ВОЛНУЕТСЯ ЗА БРАТА

Сейчас ребенок находится в больнице вместе с мамой. Мальчик, по словам родителей, уже пришел в себя после шока.

- У обоих братьев тяжелое состояние было, - вздыхает отец. – С ними сейчас будут работать психологи. Младший сын остался со мной. Я с ним не разговариваю на эту тему, чтобы больше не травмировать. Но он очень сожалеет, что так произошло. Он ведь любит братика. Пока они не разговаривали. Но я думаю, что старший его простит. Это ведь случайно произошло. Младший не хотел этого. Мы надеемся, что пальцы приживутся, и все у нас будет хорошо.

Сам Кирилл уже пришел в себя. Мама ему тоже старается не напоминать лишний раз о случившемся.

СПРАВКА «КП»

Микрохирургическое отделение Педиатрического университета является единственным центром в Северо-западном Федеральном округе, оказывающим экстренную и круглосуточную ангиомикрохирургическую помощь детям. За 30 лет существования отделения его врачами осуществлено более 100 операций по восстановлению пальцев рук. Также врачами выполняется микрохирургическая аутотрансплантация тканей: пересадка сегмента кишки, сегмента кости, яичка, почки, полнослойных лоскутов, венозных клапанов, суставов, пальцев и конечностей.