Экономический форум 2019: В Петербург приедет председатель КНР, а на Дворцовой выступят Би-2

Завтра, 6 июня в Петербурге начнется 23-й Международный экономический форум 2019. В городе ждут высоких гостей, включая президента России Владимира Путина и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Форум продлится три дня. Понятно, что власти стараются минимизировать неудобства простых горожан. Но без пробок и ограничений движения все равно не обойтись. А с другой стороны – есть и приятные моменты. Например, общедоступные концерты мировых звезд. «Комсомолка» посмотрела, как будет жить Петербург до конца этой недели.

ЧТО ДЛЯ ГОРОЖАН

Немного скрасить впечатления от проблем с транспортом, пожалуй, сможет культурная и спортивная программа.

7 и 8 июня на Дворцовой площади пройдет общедоступный музыкальный фестиваль «От классики до рока».

В первый день на сцене выступят представители классической музыки – артисты Венской государственной оперы Андреа Бочелли и Аида Гарифуллина. А кульминацией фестиваля и всего форума станет тандем классики и рока: на Дворцовой площади выступит легендарная рок-группа «Би-2» в сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского. Начало концертов в 20.00.

Более 12000 человек из 140 стран подтвердили свое участие в ПМЭФ-2019.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, в рамках ПМЭФ в Петербурге пройдет парад гоночной техники «Фестиваль скорости». Он посвящен финишу первого этапа «Ралли мира». Фестиваль начнется 7 июня в 22:00 у Газпром-Арены. Парад пройдет по центральной части Санкт-Петербурга и завершится 8 июня в 03:00 у Дворцового моста. В Фестивале примут участие чемпион мира 2015 года в гонках на выносливость, многократный победитель серии Ле Ман, пилот SMP Racing Виктор Шайтар, и пятикратный победитель ралли-марафона Дакар Эдуард Николаев.

Второй этап «Ралли мира» - автопробег эксклюзивных автомобилей под лозунгом «Из Санкт-Петербурга с любовью» - стартует 8 июня на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга.

А на Заячьем острове начинается большой футбольный праздник. 6 июня там открывается Парк футбола ЕВРО-2020. Вход и развлечения в Парке бесплатные, а его посетителей будет ждать яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы. Гости Парка также смогут встретиться и сфотографироваться с Официальным талисманом ЕВРО-2020 – Скиллзи.

НА ЗАМЕТКУ

Чего ждать от ПМЭФ-2019

Основная тема форума в этом году заявлена так: «Формируя повестку устойчивого развития». Деловая программа состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего». Всего в рамках форума пройдет более 120 деловых мероприятий.

Главным гостем ПМЭФ-2019 станет председатель КНР Си Цзиньпин. Вообще же китайская делегация составит около тысячи человек – представители китайских министерств, провинций, государственных и частных компаний, а также представители СМИ.

Из важных мероприятий – запуск программы волонтеров на Евро – 2020 – при участии вице-премьера России по культуре и спорту, председатель координационного совета подготовки чемпионата Европы по футболу в России Ольги Голодец и главы российской части оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина.

КСТАТИ

6-7 июня в форуме примет участие президент России Владимир Путин. Он выступит на пленарном заседании, которое традиционно считается центральным событием ПМЭФ. Также в нем примут участие Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Болгарии Румен Радев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, также в рамках форума глава государства встретится с представителями мировых информационных агентств, международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний. Кроме того, запланирован ряд двусторонних бесед с главами государств и правительств, руководством международных организаций.

ЦИФРА НОМЕРА

Более 12000 человек из 140 стран подтвердили свое участие в ПМЭФ-2019. Такие цифры организаторы форума озвучили 29 мая. Регистрация на тот момент еще продолжалась, а значит количество участников наверняка еще увеличилось. В прошлом году в форуме приняли участие более 17000 человек.

593 соглашения на сумму 2,625 триллиона рублей подписали на форуме в прошлом году. Будет ли побит этот рекорд – интрига года. Тем более, что любопытство не праздное – это инвестиции в экономику.

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