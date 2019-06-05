2019-06-05T16:15:45+03:00
Общество

Как будет изменено движение транспорта в Санкт-Петербурга в дни ПМЭФ с 6 по 9 июня 2019 года

Приемы, концерты – готовьтесь, что гости ПМЭФ 2019 будут ездить по всему городу
Ирина СЕБЕЛЕВА
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На время ПМЭФ 2019 в Санкт-Петербурге изменится движение транспорта.На время ПМЭФ 2019 в Санкт-Петербурге изменится движение транспорта.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Посочувствуем тем, кому в ближайшие три дня надо будет пользоваться Пулковским шоссе. Так как в последние годы ПМЭФ проходит в «Экспофоруме», нагрузка на эту трассу резко возрастает. Учитывайте это, когда будете планировать маршруты. Особенно, если вам надо в аэропорт. Пораньше стоит выехать и тем петербуржцам, которые в пятницу вечером уезжают на дачи.

Впрочем, в Смольном прогнозируют: пробки будут не только там. Приемы, концерты – гости форума будут ездить по всему городу.

- Будет затруднено движение по Пулковскому шоссе, Петербургскому шоссе, Московскому проспекту и Витебскому проспекту, - сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. - Кроме этого, могут быть сложности с проездом по центральной части города.

Так, например, из-за фестиваля «От классики до рока», который пройдет на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ 2019, уже сейчас и до десяти часов вечера 9 июня закрыто движение машин по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, по Певческому проезду – вдоль домов №№ 4 и 6-8 по Дворцовой площади, а также по проезду вдоль дома №4 от Певческого до Миллионной. К тому же с 9 часов утра 6 июня до 11 вечера 8 июня на той же Миллионной – от Дворцовой площади до Мошкова переулка – запрещена остановка автомобилей.

И еще одно предупреждение для большегрузных автомобилей – им в дни форума запрещен проезд по Петербургскому шоссе. Речь идет о машинах массой более восьми тонн. Ограничение движения будет действовать до 9 июня. Им лучше объезжать этот участок через КАД или Московское шоссе.

Частично изменит свой режим работы и общественный транспорт. Так, до 9 июня перенесены остановки автобусов №№ 39, 39Э, К-39 в аэропорту «Пулково-1». Сейчас они забирают пассажиров на автобусной парковке P10 на привокзальной площади.

Одновременно с этим отменена остановка автобусов №№ 13, 13А, К-13, К-213 у терминала «Пулково-2, также до 9 июня. А до 8 июня автобусы №№№ 187, 187А и К-299 не останавливаются у «Шушарской дороги».

КОНКРЕТНО

Где ограничат движение и парковку

- У основной площадки мероприятия – КВЦ «Экспофорум» (Петербургское ш., 64, корп.1).

- У центра аккредитации №1 – ПЦИЗ Юлмарт (Пулковское ш., 43, корп. 2).

- Парковки у аэропорта Пулково, у гипермаркетов «Лента» и «Масштаб», у ТРЦ «Лето», у ТК «Касторама», у гипермаркета «X5 Retail Group», у Переведенской улицы.

- У выделенных остановок для шаттлов персонала и волонтеров форума: Дачный пр., 19; Демонстрационный проезд, 214

- В местах прибытия гостей форума: аэропорт Пулково, Центр деловой авиации «Авиа Групп Норд» (Пулково-2), Центр бизнес-авиации «Пулково-3», Московский и Финляндский вокзалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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