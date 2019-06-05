«Канта не перепить»: Сергей Шнуров начал завершающий тур «Ленинграда» в Калининграде

Группировка «Ленинград» отправилась в завершающий стадионный тур по стране. Они выступят в 9 городах, на 9 новейших стадионах, построенных для ЧМ по футболу, и по задумке должны собрать полмиллиона зрителей. Масштабный праздник непослушания и безудержного веселия стартовал накануне на стадионе «Калининград». Последний концерт тура пройдет в Санкт-Петербурге. Все шоу будут длиться не менее двух с половиной часов вживую с фейерверками.

- Прилетев в Калининград, я взял бутылку виски и отправился на могилу Эммануила Канта, потому что у меня была давняя мечта выпить со стариком. Мечта исполнилась, понял, что Канта не перепить, - рассказал Шнуров в интервью телеканалу Россия 1 Калининград.

Фротнмен «Ленинграда» также сообщил, что кроме его группы в жанре русской бани на сцене пока никто не работает. И после роспуска команды, занять вакантное место будет некому. Решение о закрытии проекта стало для Шнурова неким облегчением. Он также намекнул, что возможно, «Ленинград» уйдет не навсегда.

- Я вообще люблю менять амплуа. Быть лидером группировки – это определенная социальная роль. В какой-то момент становится тяжеловато носить одну маску. Тем более, что в моем случае, карьерного роста в этих рамках уже не предполагается. И когда я решил стать обычным человеком, который не обязан давать концерты, мне от этого стало легче.

Свои наблюдения за жизнью я не буду, конечно, замалчивать, но в какую форму это выльется, пока не знаю. Есть такая замечательная профессия – ничего не делать. У меня к ней давнишняя предрасположенность. Меня никогда не брали в эту организацию, а сейчас есть шанс туда устроиться. Но Карлсон, рано или поздно, должен вернуться.