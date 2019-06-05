2019-06-05T19:19:58+03:00
Общество

«Нереальный цвет воды, даже страшно»: В районе Комарово позеленел Финский залив

А на пляже в Сестрорецке местные жители нашли у берега кучу дохлой рыбы
Петр КИБЕР
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Зеленый цвет воды в Финском заливе испугал жителей Курортного района Петербурга. Фото: vk.com/unreleased_dtpЗеленый цвет воды в Финском заливе испугал жителей Курортного района Петербурга. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Экологическая катастрофа или обычное природное явление - гадают жители Курортного района Санкт-Петербурга, которых напугал необычный, ярко-зеленый цвет воды в Финском заливе и массовый мор рыбы, которую выбросило на пляж в Сестрорецке.

- Куча дохлой рыбы лежит на берегу Финского залива. Почему так - непонятно, но результат налицо. А люди тут с детьми отдыхают и загорают, - пишут в соцсетях местные жители.

Люди говорят, что на берегу действительно лежит много погибшей рыбы. Неизвестно, стал причиной мора рыболовецкий промысел, а в этом районе Финского залива рыбаки активно ставят сети, или же в воде действительно оказалось что-то вредное.

На эту мысль наводит цвет воды в районе Комарово, что в нескольких километрах от Сестрорецка. Впрочем, местные жители знают, что обычно так летом цветут зеленые водоросли и не понимают охов и ахов испуганных петербуржцев.

- Каждый год параноики активируются. То лужи в городе не нравятся, то водоросли в заливе первый раз видят. Такое впечатление, что с Луны прилетели, - пишут в соцсетях знатоки местной флоры и фауны.

Что касается мертвой рыбы, то есть вероятность ее гибели как раз из-за цветения водорослей. Подобное уже случалось, правда с утками и в других водоемах. И хоть рыбку жалко, ситуацию горожане не драматизируют, а подходят к ней с философским спокойствием.

- В Финский залив слили Финский залив, это норма, - пишут петербуржцы в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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