«А начиналось все с безалкогольного пива»: Как петербуржцы отреагировали на первый в городе легальный бордель с секс-куклами

Новость о том, что в Санкт-Петербурге, городе дворцов и поэтов, заработал первый легальный бордель, где клиентов будут «обслуживать» силиконовые секс-куклы, взорвала сегодня интернет. Тут нужно отдать должное и пиарщикам компании, запустившей Dolls Hotel в Северной столице: они не стали тихариться, а устроили пресс-конференцию, на которой в деталях рассказали о преимуществах борделя.

«Это – аттракцион!»

- Новости, достойные культурной столицы! – прокомментировала открытие борделя петербурженка Анна Ромашова.

- А начиналось все, напомню, с безалкогольного пива, - поддержал собеседницу житель Томска (да, о питерском борделе теперь знают даже в Томскве) Михаил Федякин. – Теперь вот и до легальных борделей докатились.

- Известно ведь: порабощая – развращай, - лаконично поддержал недовольных Сергей Буджум. – Петербург подхватывает знамя новых «культурных веяний».

- А не попахивает ли это проституцией? – задал логичный вопрос Андрей Филатов. Ответ не заставил себя долго ждать:

- Какая ж это проституция? – отозвался пользователь Дмитрий Илларионов. – Это аттракцион!

«Социальный» бордель

Первый такой бордель открылся несколько лет назад в Москве. Теперь странное веяние добралось и до Петербурга.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Впрочем, сами основатели борделя с секс-куклами от всяких обвинений открещиваются. По их словам, у проекта есть вполне себе неиллюзорная социальная направленность: он помогает раскрепоститься застенчивым и укрепляет семьи, переживающие кризис отношений.

- По статистике, около 20% наших клиентов – это именно семейные пары, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге» руководитель компании Дмитрий Александров. – Как говорят психологи, на пятый-шестой год брака почти у всех начинаются проблемы в отношениях. И очень часто люди, чтобы как-то разнообразить интимную жизнь, приходят к мысли о сексе втроем.

Что происходит потом – дело тоже известное. Попробовали, не понравилось (или, наоборот, слишком понравилось, но кому-то одному), стало тошно, разошлись. Такая судьба, по словам нашего собеседника, постигает в среднем 50% пар.

- Ну а если третьим участником процесса выступает кукла, это уже не так травмирует супругов, - продолжает Александров. – И шансы сохранить брак повышаются. Или другой пример: в Москве у нас есть клиент, у которого жена – инвалид. Изменять он ей не может, а онанизм не выход, как говорится. Так что в Dolls Hotel он нашел приемлемую альтернативу.

Дороговато будет!

Еще пользователям соцсетей не понравилась ценовая политика компании. Час с силиконовой женщиной в первом легальном борделе стоит пять тысяч рублей – дороговато, как ни посмотри.

- Живая не дешевле будет, нет? – задал резонный вопрос один из участников дискуссии.

- С живой – незаконно, - тут же ответил ему другой.

- Что теперь? Будем ждать марш солидарности за права угнетаемых резиновых женщин? – неожиданно озаботился третий.

- И мужчин, мужчин не забудь. Там резиновый мужик есть! – подхватили в сообществе.

В целом же реакция петербуржцев (и не только петербуржцев) оказалась в массе своей поразительно спокойной. Видимо, в наш бурный век человек уже скоро вообще утратит способность удивляться. Но то, что история с Dolls Hotel еще далека от завершения, и страсти вокруг нее будут полыхать долго – факт. Депутат Виталий Милонов уже высказался – заявил, что «легальный бордель» открыли настоящие «меньшинства и подонки, и придурки». Кто следующий в очереди?..