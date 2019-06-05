2019-06-05T22:58:48+03:00
Туризм

11 дней пути и главные достопримечательности: Из Петербурга в Арктику отправился первый туристический спецпоезд

Пассажирами состава стали туристы из семи стран мира
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Пассажирам поезда с таким вагоном-рестораном можно позавидовать.Пассажирам поезда с таким вагоном-рестораном можно позавидовать.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Кто-то на моря, а кто-то в Арктику. 5 июня из Северной столицы отправился первый туристический спецпоезд «Zarengold», что в переводе означает «Царское золото». Необычный состав пройдет от Петербурга до Осло через отдаленные уголки, куда не так часто добираются туристы.

Перед отправлением путешественники станцевали на перроне. Фото: Олег ЗОЛОТО

Перед отправлением путешественники станцевали на перроне.Фото: Олег ЗОЛОТО

Весь путь состав пройдет за 11 дней. За это время поезд сделает остановки Петрозаводске, Кеми, Мурманске, Никеле и Киркенесе. На каждой стоянке путешественники смогут познакомиться с местными достопримечательностями. Например, посетить музей-заповедник «Кижи» или Соловецкие острова.

В ожидании первых пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ожидании первых пассажиров.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Проект вызвал огромный интерес, и, ожидается, что он будет содействовать расширению туристической инфраструктуры Российского Севера - отметил временно исполняющий обязанности председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Андрей Лобанов.

В поезде сделано все для комфорта пассажиров. Фото: Олег ЗОЛОТО

В поезде сделано все для комфорта пассажиров.Фото: Олег ЗОЛОТО

В поезде 10 вагонов, один из которых – роскошный ресторан с зеркалами, люстрами и дорогой мебелью. Здесь часами можно сидеть и любоваться прекрасными пейзажами, мелькающими за окнами.

Первые посетители ресторана. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые посетители ресторана.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы хотим показать красоту и просторы России, - отметил исполнительный директор немецкой компании «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» Нурлана Мукаш, поддерживающей проект. - Многие европейцы хорошо знают свои и соседние страны, но трудно представить, насколько огромна территория России и насколько разные в ней находятся регионы со своей разнообразной природой и культурой. Не зря есть такая русская пословица, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно на это и рассчитаны наши проекты.

В поезде есть карта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В поезде есть карта.Фото: Олег ЗОЛОТО

5 июля в поездку отправился 91 турист из семи стран мира: Германии, Швейцарии, Норвегии, США, Австрии, Люксембурга, Голландии. Организаторы надеются, что путешественники останутся довольны. Не исключено, что поезд по такому маршруту пустят на регулярной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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