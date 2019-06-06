Петербург станет центром внедрения искусственного интеллекта в промышленность

Центр по внедрению искусственного интеллекта в промышленность появится в Петербурге. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме договорились «Газпром нефть» и ректоры трех самых передовых в области разработок вузов – Университета ИТМО, Политеха и «Лэти».

- Мы объединяем усилия для создания образовательного центра искусственного интеллекта в промышленности, - сказал на церемонии подписания меморандума врио губернатора Петербурга Александр Беглов. - Внедрение их даст прорыв городу в сфере умной экономики, умных технологий, высокотехнологичные рабочие места. С ними доведение бюджета города до одного триллиона рублей – не просто фантазия, а необходимость.

Умная промышленность напрямую влияет на все сферы жизни, а значит, и на ее качество. Петербург рассчитывает стать по этому вопросу флагманом не только в России, но и в мире: «хорошая команда даст развитие всей стране».

- Пока нельзя сказать, что промышленность увлечена применением искусственного интеллекта. И это мировая тенденция: нет серьезного спроса, - отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. - Это и проблема, и возможность, ведь промышленность - огромный сегмент в экономике России.

Само ПАО сделало ставку на развитие искусственного интеллекта – и получило значительный эффект. 12 запускающихся «Газпром нефтью» программ принесут ей в итоге 150-200 миллиардов рублей прибыли.

- Петербург - город продвинутый, - добавил Дюков. - Он лучше других в России подготовлен к внедрению искусственного интеллекта.