Петербург хотят сделать здоровым городом

Работа идет

В начале года в стране стартовал нацпроект «Здравоохранение», разработанный Минздравом. В нем заложено восемь основных направлений, по которым должна шагать в будущее отечественная медицина: совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, подготовка специалистов-медиков, цифровизация здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма и так далее.

Как рассказали наши эксперты, Петербург активно включился в работу по всем этим направлениям.

- Главная задача, которая стоит перед нами, - снижение смертности трудоспособного населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, уменьшение младенческой смертности, - говорит первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга Андрей Сарана. - Также мы активно работаем над ликвидацией кадрового дефицита в медицинских организациях и стараемся, чтобы все горожане были охвачены профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год.

Андрей Сарана. Фото: Личный архив.

Первые результаты уже есть. Как подсчитали в Комитете по здравоохранению, по итогам 2018 года, частота болезней системы кровообращения в Петербурге снизилась на 2 процента, смертность от злокачественных образований упала на 21 процент, а выявлять злокачественные образования на ранней стадии, наоборот, стали на 58 процентов чаще, чем раньше. Но сильно радоваться пока рановато.

- Сложнее всего в Петербурге обстоят дела с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Именно в этих направлениях мы планируем сконцентрировать наши усилия, - добавляет Андрей Сарана. - В частности, особое внимание будет уделяться диспансеризации: будем увеличивать охват населения обследованиями и вводить дополнительные онкологические скрининги по разным направлениям.

Развитие диагностики

Действительно, статистика по онкологии в Северной столице неутешительная. По данным за 2017 год, заболеваемость злокачественными новообразованиями в нашем городе составила 494,2 случая на 100 тысяч населения, что выше общероссийского показателя (435,3 случая на 100 тысяч). Правда, специалисты считают, что в основе «плохой» статистики лежит… хорошее развитие диагностики.

- В Петербурге исторически сильна медицина. Высокий уровень диагностики, все большее внимание жителей к своему здоровью, работа по просвещению и диспансеризации значительно прибавляют статистические цифры. К тому же более четверти петербуржцев старше шестидесяти лет, а это тот возраст, когда увеличивается риск развития рака, - говорит главный врач СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», доктор медицинских наук, профессор Эльдар Топузов.

Среди женщин в Петербурге больше всего заболевших раком молочных желез - на него приходится 12 процентов случаев заболеваний. Следующие по распространенности рак кожи, ободочной кишки, тела матки и злокачественные новообразования желудка.

У мужчин в первую пятерку вошли рак легких, предстательной железы, ободочной кишки, желудка, рак кожи (без учета меланомы).

Эльдар Топузов. Фото: Личный архив.

Но зато и лечение онкологии в Петербурге находится на очень высоком уровне. Например, городской клинический онкологический диспансер - один из самых крупных в России.

- В своей практике мы применяем криохирургию, ультразвуковую абляцию опухолей, фотодинамические методы диагностики, голосовое протезирование, брахитерапию, - продолжает Эльдар Топузов. - С недавнего времени мы выполняем одномоментные онкопластические операции, протезируя молочную железу сразу после удаления опухоли, за одну операцию. Что касается лекарств, то больные раком петербуржцы получают те же препараты, которыми лечится весь мир. Финансирование, которое предусмотрено на 2019 год, достаточно для использования в арсенале любых, даже очень дорогостоящих, медикаментов.

Обнаружить вовремя

Для выявления новообразования на ранних стадиях онкологи советуют пациентам проверяться каждый год, тогда шансы вылечить злокачественную опухоль возрастут в разы. Главное, чтобы драгоценное время не растрачивалось попусту в очередях и ожидании приема на обследование.

- Для пациентов с онкологической патологией сроки ожидания прохождения высокотехнологичной диагностики (МРТ, КТ) сокращены до 14 дней, а для пациентов других категорий - до 30 дней при выдаче направления из поликлиники, - рассказывает главный врач медицинского центра «Энерго», кандидат медицинских наук Надежда Смоленцева. - Спрос на такие услуги велик. В нашей клинике благодаря нескольким аппаратам МРТ и КТ всегда соблюдаются сроки проведения исследования и случаев с «просрочкой» в выполнении исследований у нас не бывает.

Надежда Смоленцева.Фото: Андрей ГАШЕВ

Наличие высокотехнологичного диагностического оборудования не только в государственных, но и в частных клиниках Петербурга - одна из причин высокого уровня диагностики в нашем городе.

По данным Комитета по здравоохранению, запланированные объемы обследований на 2019 год составляют 120 тысяч исследований на компьютерных томографах и 119 тысяч - на магнитно-резонансных. Если надо - проверят и больше пациентов: на помощь придут частники.

- Для частных клиник выделяются квоты на высокотехнологичную диагностику, позволяющие бесплатно обследовать больных с полисами ОМС. Тем самым, на наш взгляд, коммерческая медицина может активно участвовать в решении социальных задач на государственном уровне. Главные из них - снижение уровня смертности населения, широкий скрининг и профилактика онкологических и других заболеваний. Только силами государственных клиник сегодня не охватить большой объем необходимых для петербуржцев исследований, - добавляет Надежда Смоленцева. - Мы считаем программу ОМС важным разделом нашей работы. В нашей клинике всем пациентам, независимо от источника финансирования исследований, оказывается одинаково высококвалифицированная помощь, проявляется забота о каждом пациенте. Нас знают и нам доверяют не только пациенты, но и врачи городских поликлиник, которые выписывают направления на обследования больных. Принимаем всех, потому что отказать не можем ни по закону, ни по совести.

Недостатка в современном диагностическом оборудовании в Петербурге нет.Фото: Александр ГЛУЗ

Лечиться - в Северную столицу

Одна из целей национального проекта «Здравоохранение» - развитие медицинского туризма. И здесь уже петербургским больницам точно можно развернуться: наш город - одна из признанных «столиц здоровья». А чтобы увеличить поток иногородних пациентов, нашим клиникам важно показать себя не только профессионалами, но и гостеприимными хозяевами.

- Лежать в больнице - это всегда стресс для человека, поэтому важно обеспечить пациенту не только современное лечение, но и комфортные условия пребывания. Это важно для скорейшего выздоровления, - говорит директор по региональному развитию НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» Михаил Рогозин. - В последнее время нашу больницу активно выбирают для лечения жители других регионов России. К нам обращаются пациенты из Карелии, Мурманской, Псковской, Вологодской, Тверской и других областей. Иногородние пациенты получают лечение бесплатно по полису ОМС и на платной основе.

Ресурсов для лечения приезжих в Петербурге хватает: у нас есть много учреждений здравоохранения и квалифицированных медицинских работников. Но самое главное - есть желание работать и развиваться. Правда, имеются и вопросы, требующие решения.

- Например, наше учреждение готово лечить больше городского населения Санкт-Петербурга, но на данный момент из-за несбалансированности коечного фонда среди государственных учреждений мы не можем задействовать все наши ресурсы, - продолжает Михаил Рогозин. - Знаем, что работа в этом направлении активно проводится Комитетом по здравоохранению, и надеемся на оптимальное распределение объемов медицинской помощи. Это позволит снизить сроки ожидания среди городского населения и дополнительно привлечь на лечение иногородних и иностранных пациентов.

Михаил Рогозин. Фото: Личный архив.

Поликлиники сделают «бережливыми»

Проект «Бережливая поликлиника» был запущен в конце 2016 года, когда стало очевидно, что на оформление справок, очереди и попытки попасть к специалистам пациенты тратят слишком много времени. С 2019 года «Бережливая поликлиника» стала частью национального проекта «Здравоохранение».

- По некоторым направлениям мы стараемся быть впереди. Например, в Петербурге все детские поликлиники планируется перевести в формат «бережливых» к концу 2019 года, тогда как по стране эта задача должна быть выполнена к концу 2020-го, - отмечает первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга Андрей Сарана. - Чтобы решить все поставленные задачи, мы совершенствуем маршрутизацию пациентов, внедряем новые высокотехнологичные методы лечения, оснащаем и переоснащаем медицинские организации передовым оборудованием, проводим ремонты в больницах и поликлиниках.

В Петербурге участие в проекте сегодня принимают 110 поликлиник, включая 75 детских.

- Суть «бережливых» технологий - это прежде всего «бережливый» процесс организации медицинской помощи на всех этапах. На каждом этапе мы разбираем сам процесс организации помощи и оптимизируем время. В первую очередь это время нахождения пациента в медицинской организации независимо от цели его визита, будь то получение справки или прохождение диспансеризации, - говорит руководитель отдела здравоохранения администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Изольда Никифорова. - Кроме этого, один из этапов внедрения «бережливых» технологий - это стандартизация рабочего места врача и медицинской сестры, а также цифровизация (внедрение электронных карт, электронных больничных и так далее).

Времена длинных очередей в регистратуру должны остаться позади.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Главная цель проекта - эффективнее использовать ресурсы системы здравоохранения и повысить удовлетворенность пациентов от каждой встречи со сферой медицины.

- Одним из обязательных условий «бережливых» технологий является внедрение навигации в учреждении, чтобы можно было быстро найти нужный кабинет, - продолжает Изольда Никифорова. - Особенно это удобно пожилым людям и тем пациентам, которые ни разу в жизни не посещали поликлинику. Внедрение «бережливых» технологий не требует дополнительного оснащения оборудованием и дорогостоящего ремонта, гораздо нужнее желание руководителя участвовать в процессе. А еще важно, чтобы руководитель нашел союзников из числа своего персонала для решения новых задач - внедрения новых технологий в организации медицинской помощи у себя в учреждении.

Как и любое другое крупное начинание, проект «Бережливая поликлика» требует внимательного отношения к каждому из его участников. Как отметили наши эксперты, важно понимать, что все медицинские учреждения разные: одним требуется ремонт, другим нет, отличается и уровень материально-технического оснащения. Кому-то просто понадобится чуть больше времени, чтобы стать «бережливыми», но делать это все равно придется всем. Поэтому к каждой поликлинике должен быть индивидуальный подход. Нельзя требовать, чтобы все без исключения организации стали «бережливыми» в одни и те же сроки.

И тем не менее результаты внедрения «бережливых» технологий уже есть. Так, по итогам 2018 года, время ожидания в очереди и у регистратуры удалось сократить в четыре раза. Врач принимает пришедшего на прием пациента в восемь раз быстрее, чем раньше. В четыре раза быстрее теперь можно дозвониться в регистратуру, кол-центр, а записаться на повторный прием можно в пять раз быстрее.