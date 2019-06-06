Овощная фантазия: 6 способов приучить ребенка к полезной еде

Что такое малыш, который не хочет есть овощи, я, молодая мама, знаю не понаслышке. У моего сына война с ненавистными кабачками и брокколи началась с первого прикорма. Я долго думала, что это мы такие особенные, пока не разговорилась с другими мамочками…

Детали нашей беседы пересказывать не буду. Главное - итог: из всех овощей на свете практически любой ребенок выберет картошку. В идеале - фри. Жареная тоже сойдет. На худой конец - пюре. Из салатов - помидоры с огурцами, их же в «натуральном» виде. Однако ведь овощей намного больше, и все они очень полезны, в них кладезь витаминов и микроэлементов. Но что же делать, если у «нехочухи» при одном виде баклажана или морковки начинается мощный рев? Я собрала несколько лайфхаков, которые использовали мои собеседницы по площадке.

Маскировать овощи в блюдах. Это, пожалуй, самое простое, и в этом мамы малоежек достигли совершенства. Кабачки и капуста в натертом виде - в котлетный фарш, морковь на мелкой терке - в тефтельки. Перемололи овощи в блендере, добавили бульон, получили суп-пюре. Многие дети даже не замечают, что едят овощи, и потом очень удивляются, когда родители выдают им секрет.

Увлечь ребенка. Фигурные звездочки из моркови, человечки из кабачков с волосами из брокколи… Да, я знаю, что играть с едой не очень хорошо. Однако это не тот случай. Нам нужно убедить малыша, что овощи - это классно. Но! Такой способ работает с совсем маленькими детьми, дошколенка или младшего школьника лодочкой из огурца уже не заманишь, он ее скорее сдаст как поделку в садик или школу.

Подать пример. Если для вас лучший помидор - это колбаса, то что вы хотите от малыша? А вот если вы сами предпочитаете на гарнир не макароны, а яркую овощную нарезку (сырую или «припущенные» овощные ассорти из «заморозки»), гораздо больше шансов, что и ваше чадо будет это есть. Дети повторяют за взрослыми, а также за любимыми героями. Если найти мультик, где обаятельный персонаж с аппетитом уплетает овощи, ребенок тоже захочет повторить этот «подвиг».

Выращивать овощи с детьми. Рассада, подоконник, немного земли - и у вас уже огород на окне. Совмещаете приятное с полезным: наблюдаете за растениями, радуетесь первой помидорке или огурчику. И с аппетитом потом это все съедаете.

Предлагать овощи, когда малыш проголодался. Если ребенок уже пообедал, от овоща он точно будет воротить нос. А вот после длительной прогулки, если при этом не перебивать аппетит печеньем, шансы на то, что он съест полезную еду, возрастают.

Не заставлять! Как любит повторять психолог в нашем детском саду: самое страшное насилие - это пищевое. Если вы категорично приказываете ребенку есть цветную капусту, а его от нее выворачивает - это вы не во благо детского здоровья действуете, а только во вред психике. Можно многократно и настойчиво предлагать, но, если малыш отказывается, не давите на него.

ГОТОВИМ ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Легкое и полезное блюдо, которое понравится любому привереде.

Куриное филе с зеленой фасолью

НАДО:

фасоль зеленая стручковая нарезанная (марка «4 сезона») - 1 упаковка, куриное филе - 150 г, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. кунжута, 1 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

- Смазываем сковороду-гриль оливковым маслом и хорошо прогреваем.

- Прожариваем куриное филе до золотистой корочки на одной стороне.

- Переворачиваем и прожариваем с другой.

- Добавляем зеленую фасоль «4 сезона» из пакета (не размораживая!), готовим еще 10 минут на маленьком огне.

- Добавляем соевый соус, соль, перец, держим на огне еще 3 минуты, пока соус не выпарится.

- Добавляем кунжут и перемешиваем.

Приятного аппетита!

Фасоль «4 сезона» отлично подойдет для этого блюда. Фото: архив компании.

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