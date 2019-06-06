2019-06-06T15:37:26+03:00
Общество

Новый перинатальный центр построят на улице Вавиловых в Петербурге

Соглашение на ПМЭФ-2019 подписал город и Группа компаний «ЕКС»
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
В Северной столице появится еще один перинатальный центр.В Северной столице появится еще один перинатальный центр.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Петербурге появится новый современный перинатальный центр. Медицинский комплекс построят на улице Вавиловых в Калининском районе. Об этом договорились в рамках Петербургского международного экономического форума. Петербург и инвестор проекта – АО «Группа компаний «ЕКС» – подписали соответствующее соглашение 6 июня.

Новый перинатальный центр будет включать в себя стационарное отделение на 260 коек. Также в комплексе разместится консультативно-диагностическое отделение, которое сможет принимать 250 взрослых пациентов за смену. Для малышей там же откроется амбулаторно-поликлиническое отделение. В нем планируют принимать сто детей в день.

Кроме того, на базе центра заработает медико-генетическая консультация, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и другие подразделения. Все это необходимо для современного медицинского обслуживания. А помощь в сферах акушерства, гинекологии и неонатологии можно будет получить в одном месте – по разным специалистам в разные места бегать не придется.

Центр сможет принимать, консультировать и лечить беременных и родивших петербурженок и помогать новорожденным. Правда, не так скоро. Срок реализации проекта обозначен до 2034 года. Потратить на него планируют больше 10 миллиардов рублей.

Строить новую клинику в Петербурге будут на основе государственно-частного партнерства. Группа компаний «ЕКС» планирует вложить в проект и собственные, и привлеченные средства.

КСТАТИ

Новый медицинский комплекс сможет обеспечить работой больше тысячи человек. Предполагается, что за одну смену в перинатальном центре будут занять около 680 человек персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«У меня нет претензий к режиссеру»: Темнокожий ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал о своем отношении к сериалу «Чернобыль»
Игорь Хиряк, ставший героем Интернета после скандала с британской сценаристкой, поделился с «КП», как сложилась его жизнь после катастрофы под Припятью
Новости 24
В строительство развязки в Кудрово вложат 700 млн рублей
Необычная пробка длиной 4,7 км зафиксирована в Санкт-Петербурге
Петербург и Калининградская область будут сотрудничать в сфере морских круизов
Дайверы соберут мусор со дна Галерной гавани
Граффити с обнаженными женщинами с картины Рубенса украсило заброшенное здание на Павловском шоссе
Смольный и Высшая школа экономики повысят финансовую грамотность петербуржцев
На заводе «Форд» во Всеволожске начали сокращать отказавшихся увольняться сотрудников
Рэпер Фараон появился на экономическом форуме в Петербурге в спортивном костюме
Сгорел на работе: жители Соснового Бора сняли на видео полыхающий каток
Стивен Сигал приехал на ПМЭФ-2019 и прошелся по павильонам Экспофорума
«Норникель» и «Росатом» исследуют Северный морской путь
Фестиваль StandUp перенесли с улицы Рубинштейна на Манежную площадь из-за жалоб жителей
Лучшие практики кадрового обеспечения внедрят в Ленобласти
Первая жертва купального сезона: на Ольгинском пруду утонула пенсионерка
СКА подписал контракт с финским нападающим Йори Лехтеря
В Ленобласти упростят переход на цифровое вещание
В Ленобласти построят новый вагоноремонтный завод и фармацевтическое производство
Борис Вишневский подал документы в Горизбирком и стал 17-м кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга
«РЖД» вложит в транспорт Петербурга 88 миллиардов рублей
Мужчине, который решил прокатиться на угнанном школьном автобусе, грозит 10 лет тюрьмы
ПМЭФ спровоцировал 5-километровую пробку на Пулковском шоссе
Петербуржец убил собутыльника за рюмку водки
«Рыжий Тарзан» Дацик попытался сорвать конференцию «Яблока» в Петербурге
Три девочки пострадали в ДТП в Петроградском районе Петербурга
В Михайловском саду заметили бегающего экс-президента Франции Николя Саркози