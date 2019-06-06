Новый перинатальный центр построят на улице Вавиловых в Петербурге

В Петербурге появится новый современный перинатальный центр. Медицинский комплекс построят на улице Вавиловых в Калининском районе. Об этом договорились в рамках Петербургского международного экономического форума. Петербург и инвестор проекта – АО «Группа компаний «ЕКС» – подписали соответствующее соглашение 6 июня.

Новый перинатальный центр будет включать в себя стационарное отделение на 260 коек. Также в комплексе разместится консультативно-диагностическое отделение, которое сможет принимать 250 взрослых пациентов за смену. Для малышей там же откроется амбулаторно-поликлиническое отделение. В нем планируют принимать сто детей в день.

Кроме того, на базе центра заработает медико-генетическая консультация, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и другие подразделения. Все это необходимо для современного медицинского обслуживания. А помощь в сферах акушерства, гинекологии и неонатологии можно будет получить в одном месте – по разным специалистам в разные места бегать не придется.

Центр сможет принимать, консультировать и лечить беременных и родивших петербурженок и помогать новорожденным. Правда, не так скоро. Срок реализации проекта обозначен до 2034 года. Потратить на него планируют больше 10 миллиардов рублей.

Строить новую клинику в Петербурге будут на основе государственно-частного партнерства. Группа компаний «ЕКС» планирует вложить в проект и собственные, и привлеченные средства.

КСТАТИ

Новый медицинский комплекс сможет обеспечить работой больше тысячи человек. Предполагается, что за одну смену в перинатальном центре будут занять около 680 человек персонала.