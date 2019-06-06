Как будет выглядеть Кронштадт через пять лет, показали на ПМЭФ-2019

Кронштадт с высоты птичьего полета. Кронштадт будущего. Кронштадт яхтенный. Кронштадт-музей. Город на острове Котлин стал звездой петербургской программы на Международном экономическом форуме: ему посвятили практически все стенды и макеты. Таким, как на них, мы увидим Кронштадт уже через пять-семь лет.

КАНАТКА ДО «ЧУМНОГО» И АЭРОДРОМ ДЛЯ ДИРИЖАБЛЕЙ

С города-острова создали сразу несколько моделей и карт. Вот 3D-модель Кронштадта - инструмент для создания комфортной среды. С помощью нее можно отследить, где не хватает школ и больниц, а где стоило бы запустить дополнительные автобусные маршруты.

На соседнем интерактивном стенде – цифровая модель, которая показывает тот же Кронштадт, но не в настоящем, а в будущем. Система подскажет губернатору, как будет развиваться город, инвестору – куда стоит вкладываться, а жителю – каким видом он будет наслаждаться из окна своей квартиры в доме, который только начали строить.

В федеральную программу по развитию туризма уже вошла реставрация трех из 19 фортов Кронштадта.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но главное – Кронштадт как туристический центр. По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, через пять-семь лет он «станет красивейшим городом-музеем в стране и мире» и, пожалуй, единственным масштабным музеем-островом, посвященным истории Великой Отечественной.

Километровая канатная дорога над заливом прямо до форта «Чумный» (он же «Император Александр Первый»), дирижабледром, океанариум, музей блокады, центр подводных исследований, международный круизный центр с вокзалом – это только часть того, что появится на Котлине до 2027 года. Даже поющие – нет, не мосты – набережные в городе могут сделать «интереснее, чем в Дубае», этому поможет уникальная акустическая система распространения звука.

НЕТ МЕСТА КОНКУРЕНЦИИ

За воплощение мечтаний активно возьмутся в следующем году. Из Петербурга до Котлина уже пилотно запустили прогулочные катера, которые будут работать до конца июня. А к 2021 году хотят завершить создание парка: поделенный на тематические зоны, он займет 80 гектаров и даже заживет своей жизнью в системе дополненной реальности (она пригодится и туристам, и сотрудникам).

В федеральную программу по развитию туризма уже вошла реставрация трех из 19 фортов Кронштадта – «Чумного», «Цитадели» («Петр Первый») и «Кроншлота», а также восстановление причальной стенки в Каботажной гавани. Под туризм приспособят Петровский док, Минобороны уже передало его в собственность города. Док планируют превратить в Балтийский центр морской истории и подводной археологии с глубоким бассейном и судовым каналом.

Через 5-7 лет Кронштадт должен стать красивейшим городом-музеем в стране и мире.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Целевая аудитория – иностранные туристы, - пояснила член рабочей группы по развитию Кронштадта, советник заместителя председателя правления «Газпромбанка» Ксения Шойгу. – И здесь нет места конкуренции: претендовать на тот же успех, что и исторический центр Петербурга, невозможно. Но наша задача, как и всех сателлитов (Петергофа, Павловска, Царского Села), - разгрузить центр и рассказать туристам что-то новое. Петербуржцы же получат настоящий курорт в получасе езды от города, где будут сочетаться природа, история и современная инфраструктура. Семьи, дети, студенты - все целевые аудитории найдут на Кронштадте себе место. Эта синергия и выведет проект из убыточности и заставит работать по смарт-модели самоокупаемости.

Несмотря на наличие в федеральной программе, чудесное перевоплощение Кронштадта должно состояться за счет инвесторов. Сейчас с ними как раз ведут переговоры. Но, конечно, нерентабельные с точки зрения бизнеса объекты вроде музеев потребуют дотаций.

НЕ НАДЕЛАТЬ ОШИБОК

Преображение Котлина стало главной темой встречи Беглова с министром экономного развития Максимом Орешкиным.

- Развитие туристического потенциала Кронштадта – это рабочие места, поступления в бюджет, - отметил Беглов. – Только в прошлом году Петербург посетило 8,2 миллиона туристов, причем половина – иностранные гости, и мы рассчитываем увеличить число последних в два раза. Импульс этому дало бы внедрение электронных виз до восьми дней. Но, развивая Кронштадт, важно не наделать ошибок.

Чудесное перевоплощение Кронштадта должно состояться за счет инвесторов.Фото: Олег ЗОЛОТО

С экономической точки зрения сделать Котлин туристической Меккой не так-то просто: во-первых, это остров, до которого путешественников ещё нужно довезти; во-вторых, рассчитывать на круглогодичный туризм не приходится, а значит, инвестиции будут возвращаться дольше. Мотивацией для инвесторов могли бы стать налоговые льготы.

- Президент уже поддержал появление в Кронштадте парка «Патриот», «Города фортов» и Центра образования, науки и боевой подготовки кадров для ВМФ. Но проекты не заработают без транспорта, - подчеркнул Александр Беглов. - Старые дороги требуют реконструкции, новые – строительства, в сумме нужно минимум 6,5 миллиарда рублей. Здесь город рассчитывает на федеральную поддержку в виде 3,2 миллиарда.

В качестве идей к решению транспортной проблемы на форуме прозвучали даже «трамвай до Кронштадта» и расширение дамбы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Петербурге расширят особую экономическую зону

Кроме Кронштадта, градоначальник и министр говорили об ОЭЗ – особой экономической зоне.

- Городу нужны инвестиции, чтобы развиваться дальше, - пояснил Беглов. – Но сталелитейных заводов в Петербурге не настроишь. Поэтому просим расширить ОЭЗ на 35 гектаров.

Эта зона появилась 10 лет назад. Сейчас у нее две площадки – «Нойдорф» и «Новоорловская» – на 182 гектаров. Резиденты - 49 инновационных компаний. Возможности ОЭЗ почти исчерпаны, а к концу следующего года обе площадки заполнятся полностью.

Город предлагает отдать под инновации участок 35 гектаров в производственной зоне «Ломоносовская» в Петродворцовом районе. На подготовку понадобится около 900 миллионов рублей из городского бюджета. Здесь могут разместиться 25 компаний с общим объёмом инвестиций более 15 миллиардов рублей и 2 900 высокотехнологичных рабочих мест. Каждый год предприятия будут пополнять городской бюджет на три миллиарда рублей.

Максим Орешкин оба проекта – и по Кронштадту, и по расширению особой экономической зоны - поддержал, назвав их «проектами новой экономики». И добавил, что «у Петербурга перспектив больше, чем у Москвы».

А ЧТО ЕЩЕ

Петербург показал на ПМЭФ

1. Проект строительства ВСД – восточной дуги Западного скоростного диаметра. Его «нарисовали» на интерактивной карте.

2. Проект преобразования площадки «Горская» в Лисьем Носу. Ее планируют приспособить под масштабное общественное пространство с подводным рестораном, дайвинг-центром и даже горнолыжным спуском.

3. Проект обновления СКК и создания вокруг него спортивно-культурного парка. Будущее комплекса показали в ролике на экранах, собранных в гигантский куб. Кстати, в нем здание СКК больше не выглядит, как «банка с бинтами», которую в прошлом году раскритиковал Градостроительный совет.