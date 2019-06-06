«Не похоже, что достроят к сентябрю»: петербургский экстремал проник на станцию метро «Дунайская»

Петербургский урбанист и экстремал Коля Чуз (для справки – тот же парень, который в прошлом году взобрался на вершину Большеохтинского моста) совершил путешествие по строящейся станции метро «Дунайская». В разговоре с корреспондентом «КП» Коля поделился подробностями вылазки: рассказал, как удалось пробраться на стройплощадку незамеченным, что он увидел внизу, и почему увиденное оставило у него смешанные впечатления.

«Кажется, там даже бетон не высох»

На «Дунайскую» экстремал проник вечером. Перемахнул через забор, миновал охрану, прошел в вестибюль, а оттуда спустился на платформу. По словам Коли, помогло то, что у него в таких делах большой опыт.

- Мне много где доводилось бывать, - рассказал он «Комсомолке». – В том числе и в таких местах, куда просто так не попадешь. Но вот на строящуюся станцию метро я попал впервые – мне просто давно уже была интересна именно «Дунайская». У нее на эскизных проектах очень любопытный дизайн, я хотел посмотреть, как это будет выглядеть изнутри. «Шушары» интереснее, конечно, но туда было не проникнуть.

Однако «Дунайская» в ее нынешнем виде урбаниста не обрадовала. Причем уже начиная с вестибюля.

- Он просто никакой, - поделился впечатлениями Коля. – У меня сложилось ощущение, что там даже бетон еще не высох – на нем оставались отпечатки кроссовок, а кое-где мы по нему вообще скользили.

Чем ниже - тем лучше

На платформе оказалось получше. Там, по словам нашего собеседника, кое-где даже начали отделку кафельной плиткой.

- Но опять же – я опасаюсь, что повторится история со станцией «Беговая», - отметил Коля. – Там, если помните, отделку всю сделали, плитку наклеили, а потом, после Чемпионата мира, все принялись снимать и переделывать.

В целом, констатирует урбанист, впечатление от увиденного у него осталось противоречивое: вестибюля у станции считай что до сих пор нет (по крайней мере одного – второй Коля не обследовал), отделка только-только началась, электричество протянуто далеко не везде.

- Сомневаюсь, что ее откроют к сентябрю, - отметил урбанист. – С другой стороны – еще до моего «визита» «Метрострой» публиковал оттуда фото. Раз они не боятся обещать, что все успеют вовремя, то будем надеяться, что эта уверенность имеет под собой основания.

Долгой прогулки, кстати, не получилось: вскоре за урбанистом приехала полиция, которую вызвала охрана. Однако Коле удалось отделаться предупреждением.

ОФИЦИАЛЬНО

Все три станции Фрунзенского радиуса будут готовы не позднее 31 августа

- Все работы выполняются согласно графику, - рассказала «КП» пресс-секретарь компании Екатерина Гигиняк. – Что касается «Дунайской», то у нее степень готовности, конечно, поменьше, чем у двух других станций. Все дело в том, что «Дунайская» строится методом «top-dоwn», сверху вниз. Это новая технология, при строительстве подземных объектов мы ее еще не использовали. К тому же там много служебных помещений, где сейчас ведется мелкая работа – отделываются стены, заливаются полы, протягивается проводка. Все это, конечно, занимает время, но повторюсь – ни о каком отставании от графика речи не идет. К тому же мы бы не советовали доверять в таком сложном вопросе человеку, который явно не является строительным экспертом.

По словам Екатерины, все три станции Фрунзенского радиуса – и в том числе «Дунайская» - будут готовы не позднее 31 августа. После этого город должен будет передать их на баланс метрополитена – и когда все административные процедуры закончатся, новый участок подземки откроется для пассажиров.