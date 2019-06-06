2019-06-06T16:54:12+03:00
Общество

После аномальной жары в Петербурге резко похолодает

Изнемогать от зноя жителям и гостям города осталось несколько дней
Сергей ВОЛЧКОВ
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Погода в Санкт-Петербурге с 10 июня резко изменится: похолодает до +20.Погода в Санкт-Петербурге с 10 июня резко изменится: похолодает до +20.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вот уже который день Петербург изнемогает от аномальной жары. И нет, это не художественное преувеличения – по данным метеорологов, среднесуточная температура воздуха в городе в последнее время стабильно превышает норму на семь-восемь градусов. Тех, кто надеялся хотя бы в выходные передохнуть от зноя, спешим расстроить – как минимум до понедельника ситуация не исправится.

- В пятницу, 7 июня, днем ожидается до плюс 28 – плюс 30 градуса, - рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Чуть легче будет прибрежным районам – там воздух прогреется до плюс 25.

Все это будет сопровождаться переменной облачностью и умеренным ветром. Местами ожидаются короткие дожди и грозы. Ночью температура немного спадет – до плюс 18 – плюс 20 градусов.

В субботу, 8 июня 2019 года погода в Санкт-Петербурге будет все такой же: плюс 28 – плюс 30 дней, до плюс 25 в прибрежный районах, на небе – облака и редкие тучки. Единственное – немного усилится ветер, так что тем, кто уже запланировал вылазку на природу, рекомендуем быть осторожнее.

Жара продержится в Петербурге и Ленобласти до понедельника, 10 июня. А потом постепенно пойдет на спад – уже к середине недели среднесуточная температура упадет до нормальных значений в плюс 16 – плюс 17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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