2019-06-06T20:47:01+03:00
Туризм

Глава Ростуризма Зарина Догузова: «Золотому кольцу» нужна перезагрузка»

Туристический маршрут адаптируют для молодежи
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Туристический маршрут «Золотое кольцо» ждет ребрендинг.Туристический маршрут «Золотое кольцо» ждет ребрендинг.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума-2019 руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала журналистам, чем сейчас занимается ведомство. Так, одной из приоритетных задач оказалось развитие морских и речных круизов.

- У нас отдельное поручение президента по круизам. По этому вопросу собиралась специальная группа. Пока активно работаем, позже сможем озвучить итоги. Потенциал у отросли огромный, - считает Догузова.

Ещё одна точка роста - увеличение туристического потока между Россией и Китаем. Эта тема обсуждалась с министром туризма Китая во время его визита в Россию.

- Проблема в том, что китайские туристы едут в два-три российских города: Москву, Санкт-Петербург. И наши туристы тоже. Основное их направление - Пекин. Необходима диверсификация туристического продукта, развитие новых направлений, - уверена глава Ростуризма.

По словам Догузовой, одна из проблем в сфере внутреннего туризма заключается в том, что зачастую россияне попросту не знают об огромном количестве туристических мест в стране. Просвещать будут школьников: для них разработают социальные программы.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

С введением курортного сбора ведомство спешить не планирует. Несмотря на то, что некоторые регионы просились в участники пилотного проекта, расширять их список не стали: пока это Крым, а также Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Если эффект будет позитивным, география сбора расширится.

Вскоре может изменится и «Золотое кольцо» России. В Ростуризме считают, что туристский маршрут по древним городам Северо-Восточной Руси нужно сделать интереснее для молодёжи.

- Недавно я ездила в Ивановскую и Владимирскую области, обсуждали с руководствами «Золотое кольцо». Это известный в мире бренд. Но ему нужна перезагрузка, своего рода Золотое кольцо 2.0, - сказала Догузова. - Требуются новые смыслы: нужно открывать модные улицы для молодежи с барами и ресторанами, устраивать больше событийных мероприятий, фестивалей, чтобы привлечь студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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