В Петербурге открылся футбольный парк, посвященный Евро-2020

До Старта чемпионата Европы по футболу-2020 еще целый год, но в Петербурге к нему уже все готово – инфраструктура налажена, расписание матчей составлено, и даже волонтерская программа официально открылась. А сегодня главное футбольное событие континента стало еще чуть ближе к болельщикам из Северной столицы – на Заячьем острове, прямо под стенами Петропавловской крепости, открылся тематический футбольный парк, посвященный Евро-2020.

До Чемпионата Европы еще целый год, но в Петербурге его уже заждались.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Барабанщицы, парад флагов и мировые звезды

Церемония открытия вышла хоть и короткой (организаторы уложились всего в полчаса – видимо, чтобы не томить гостей на жаре), но необычной и яркой. Перед первыми посетителями парка выступила группа барабанщиц в парадной униформе, а вслед за ними по маленькому футбольному полю с искусственным газоном прошел настоящий спортивный парад: 24 девушки с флагами стран-участниц Чемпионата.

Одновременно с открытием футбольного парка в Петербурге стартовала волонтерская программа Евро-2020.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Ну и куда же без особых гостей. На открытие парка приехала целая делегация: вице-губернатор Петербурга Андрей Кириллов, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин, а также две настоящие футбольные легенды – англичанин Сол Кэмпбелл и француз Кристиан Карамбё.

Французский футболист, полузащитник, чемпиона мира и Европы Кристиан Карамбе и очаровательные барабанщицы.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Город готов принять Чемпионат Европы, - объявил в приветственном слове Андрей Кириллов. – Все наследие Чемпионата мира у нас в действии, в работе, поэтому с инфраструктурой проблем не возникнет. Ну и самое главное – теперь на Евро-2020 в Северной столице можно будет использовать единый паспорт болельщика – Fan ID. Это позволит сделать наш город еще более открытым для любителей футбола со всего мира.

- Мы прошли очень большой пути, - поддержал Кириллова Алексей Сорокин. – А что особенно приятно, у нас сформировалась отличная команда, которая уже показала себя в действии во время подготовки к Чемпионату мира. Петербург уже готов принять матчи Евро-2020. Что-то, конечно, еще будет доделываться непосредственно накануне турнира: системы вещания, например, медиа. Но то, что нужно было сделать уже сегодня, мы сделали.

Знакомьтесь: Скиллзи - талисман Евро-2020.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Иностранные гости тоже очень высоко оценили подготовку Петербурга к чемпионату. Но иначе, в общем-то, и быть не могло: и Сол Кэмпбелл, и Кристиан Карамбе, как выяснилось, город на Неве вообще любят всем сердцем.

- Это настоящая Северная Венеция! – поделился впечатлениями с журналистами Кэмпбелл. – Потрясающая архитектура, красивые и приветливые люди. Что касается футбольной инфраструктуры – она просто фантастическая! Особенно новый стадион. Мне кажется, он очень хорош.

Другая спортивная легенда - Сол Кемпбелл, финалист Лиги Чемпионов и Чемпион Англии. Сол с удовольствием отвечал на вопросы поклонников, фотографировался и раздавал автографы.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Футбол с видом на Эрмитаж

Сам футбольный парк – это, по сути, спортивно-развлекательная площадка. Необычное сочетание, не правда ли? Но что есть, то есть: здесь можно сыграть в настольный футбол, попробовать себя в качестве бомбардира в специальном «тире», пригласить друга на партию в «футбольный бильярд» - словом, провести время приятно и с пользой. А самое, пожалуй, главное – настоящее футбольное поле. Ну или почти настоящее: размерами оно всего 30 на 15 метров, зато покрыто отличным искусственным газоном, оборудовано бортиками, сеткой, чтобы мячи не улетали в Неву, и электронным табло. Маленькие размеры же с лихвой искупает роскошный вид – ну где еще можно погонять мяч на фоне Эрмитажа, Исаакиевского собора и Дворцовой набережной?

Не пропусти!

Вход в парк абсолютно бесплатный. Работать он будет ежедневно вплоть до 12 июня, с 10:00 до 21:00. Помимо игр на свежем воздухе организаторы обещают мастер-классы, конкурсы и викторины. Ну а 8 июня в футбольном парке пройдет настоящее спортивное шоу: турнир футбольных фристайлеров. Одним словом, не пропустите!