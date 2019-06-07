2019-06-07T15:07:33+03:00
Общество

На ПМЭФ-2019 презентовали квантовую сеть передачи данных

Самой защищенной связью в мире объединили стенды трёх участников форума
Анна ПОСЛЯНОВА
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На ПМЭФ-2019 презентовали квантовую сеть передачи данныхНа ПМЭФ-2019 презентовали квантовую сеть передачи данныхФото: Артем КИЛЬКИН
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Три стенда участников Петербургского международного экономического форума связали квантовой сетью. Разработка Российского квантового центра позволила трем компаниям – «Газпромбанку», «Сбербанку» и международной аудиторской фирме PwC – пообщаться максимально конфиденциально: установки квантовой криптографии делают способ передачи информации по сети самым защищенных из всех ныне известных.

Участники тестового запуска квантовой сети прекрасно слышали и видели друг друга. Как отметил председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, «мы все стали свидетелями уникального события».

- Картинка прекрасная! – сказал один из участников конференции, старший вице-президент «Сбербанка» Станислав Кузнецов. – Но главное, что разработка имеет гигантское практическое значение.

Сеть – и «железо», и программную «начинку» - создали с нуля в течение всего нескольких лет.

- В 2017 году мы привезли сюда, в зону «Газпромбанка», прототип. Теперь, будьте уверены, нас никто не «послушает», - рассказал специалист Российского квантового центра Юрий Курочкин. – Вот эта синяя коробочка – современный шифратор, ему нужны ключи. И дело как раз в них. Широко распространены два способа: метод сложных математических задач и курьер, который периодически вводит новые ключи. Но у нас метод нового поколения: курьером служит одиночный фотон. Это идеальный «конверт» для информации: мы меняем ключи каждую секунду. Любая попытка перехвата – и ключи просто не используются.

Компании-партнеры планируют и дальше внедрять в свою работу самые современные технологии. Квантовая наука движется в сторону приложений, которые должны работать в сети, чтобы быть действительно полезными. Специалисты полагают, что квантовые сети подвинут вперёд развитие блок-чейна, беспилотных и роботизированных систем.

- Сохранность данных, защищенность передачи информации растут. Но растут и угрозы, - отменил Андрей Акимов. - А квантовая связь абсолютно защищенная. Как только ее начнут использовать в расчетах, клиенты могут быть уверены: они защищены на 100 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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