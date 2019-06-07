Создатели «сонного куба» и «счастливого» приложения стали участниками «Питч-сессии на миллиард»

Конкурс Business Priority удивил гостей и участников Петербургского международного экономического форума 2019. Создатели десяти самых полезных и ярких изобретений страны поборолись за право разделить миллиард рублей.

Состязание современных «Кулибиных» провели в форме питч-сессии, в строгом соответствии с международной моделью Оксфордского университета. Каждому стартапу предоставляли пять минут на презентацию и еще две – на ответы на вопросы жюри, составленное из представителей государственных корпораций, крупнейших компаний и делегатов 20 венчурных и инвестиционных фондов.

По условиям конкурса, у отобранных для презентации на ПМЭФ проектов появился шанс получить на развитие до 50 миллионов рублей. Общий фонд сессии составил миллиард рублей. Потому ее и назвали «Питч-сессией на миллиард».

Желающих рассказать о своих изобретениях изначально было около 150, но из них отобрали лишь дюжину. На «Территории инноваций» в «Экспофоруме» рассказывали об обучающих и медицинских платформах, новой технологии синхронного перевода, беспроводных сенсорах для «умных» сетей и системе получения навыков с помощью виртуальной реальности.

Компания «Каланча» представила новую систему тушения пожаров для резервуаров с нефтью. Если раньше горящие нефтепродукты заливали пеной, что и неэффективно, и небезопасно как для природы, так и для спасателей, то теперь резервуары достаточно оборудовать особой установкой – и пожар потухнет… за минуту. Причем без применения воды.

Фирма Motivity рассказала, как сделать всех работников счастливыми. Для этой благой цели она разработала приложение, которое отслеживает внутренние коммуникации и состояние каждого сотрудника и в результате оценивает весь персонал. По сути, разработка помогает начальству услышать подчиненных. А уже руководство, следуя подсказкам, сможет мотивировать сотрудника и дать ему инструменты для реализации. А что еще нужно для счастья?

Но больше всего публику поразило изобретение под брендом Ecosleep – черный куб для сна. Особое устройство, воздействующее на человека электромагнитными импульсами, навсегда избавит от проблем бессонницы, недосыпа или трудного подъема. Кубик вкупе с приложением поможет выспаться за четыре часа, встать в точно обозначенное время или даже, если выбрать соответствующий режим, увидеть яркие сны.

Завершилась сессия кулуарным общением изобретателей с инвесторами и заключением соглашений.