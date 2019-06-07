Новый завод «ЕвроХим»: «Запуск разрешаем!»

Торжественная церемония запуска предприятия по производству аммиака в Кингисеппе прошла на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Завод, который строили три года, рассчитан на миллион тонн продукции в год. Это крупнейший инвестиционный проект «ЕвроХима»: общий объём вложений составил миллиард долларов. К слову, соглашение о строительстве предприятия также подписали на ПМЭФ – в 2016 году, в присутствии Владимира Путина и премьер-министра Италии Маттео Ренци.

И вот — спустя всего три года проходит телемост между стендом компании и пунктом управления «ЕвроХим-Северо-Запад» в Кингисеппе.

—Новое предприятие опробовано на полную мощность в режиме пуско-наладочных работ. Все системы проверены службой эксплуатации. Предприятие к запуску готово, — доложил руководитель дивизиона «Удобрения» Александр Туголуков.

—Запуск разрешаем! — объявил министр промышленности.

Благодаря новому заводу в регионе появится более 150 высококвалифицированных рабочих мест.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

НОВЫЙ ЗАВОД ПОЧИСТИТ СОСЕДЕЙ

—Я искренне рад быть здесь. Этот завод доказывает, что государственно-частное партнёрство работает, причём очень эффективно, — отметил Сергей Иванов, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Он подчеркнул, что особое внимание при строительстве уделили экологии. Так, стоков у нового завода нет в принципе. Благодаря технологии замкнутого цикла предприятие будет многократно использовать воду и даже возьмёт не себя 75 процентов сточных вод соседнего «Фосфорита», что значительно снизит негативное воздействие не только на реку Луга, но и на экологию Финского залива в целом.

Кроме того, чтобы не использовать новые земли, «ЕвроХим» демонтировал старую обогатительную фабрику и возвёл завод на ее месте.

—Сейчас компания ускоренными темпами строит новые терминалы в порту Усть-Луга. Вскоре все сухие удобрения будут поставляться на экспорт не через прибалтийские, а через российские воды, — добавил Иванов.

На церемонии запуска присутствовал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, вокруг любого события возникает две точки зрения: оптимистов и пессимистов.

—Я придерживаюсь точки зрения оптимистов, но отвечу пессимистам, которые спрашивают, для чего нужен экономический форум. Скажу на примере сотрудничества с компанией «ЕвроХим». Четыре года назад было принято решение о строительстве завода, три года назад были подписаны документы, а сегодня мы запускаем современнейший завод в Европе по производству аммиака, — объяснил Дрозденко.

Александр Дрозденко объяснил пессимистам, зачем нужен экономический форум в Петербурге.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

«ЕвроХим-Северо-Запад» создаст более 150 высококвалифицированных рабочих мест, а ежегодные налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты составят 3 миллиарда рублей.

Проект реализован при участии итальянской компании Maire Tecnimont, Миниэкспортно-кредитного агентства Италии Sace и компании «Велесстрой», а также Министерства промышленности и торговли России и администрации Ленобласти.

—Мы сделали все вовремя и очень довольны результатом. Но мы бы не справились без наших партнеров, региональных и федеральных властей и компаний, — поблагодарил акционер «ЕвроХима» Андрей Мельниченко. Во время церемонии консул Италии наградил его Орденом Белой звезды степени Командора.

Андрея Мельниченко награждают Орденом Белой звезды степени Командора.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КСТАТИ

На достигнутом «Еврохим» останавливаться не планирует. Губернатор Ленобласти ответил еще на один вопрос пессимистов.

—Есть ли перспективы у экономического форума? Уже сегодня мы договорились с «ЕвроХимом», что производство будет расширяться, а инвестиции — составят ещё 150 миллиардов рублей, — отметил Александр Юрьевич.

Кстати, акционер «ЕвроХима» Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором вне нефтегазового сектора. За последние 15 лет его компании инвестировали в промышленность России более 21 миллиарда долларов США.

Сразу после церемонии министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Александр Дрозденко, и генеральный директор компании «ЕвроХим» подписали меморандум о намерениях по проекту «ЕвроХим-Северо-Запад-2».