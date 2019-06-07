Через тернии к звездам: Пулковскую обсерваторию превратят в мировой научный центр

Пулковскую обсерваторию в Северной столице не просто сохранят - она превратится в большой научный центр и сможет стать частью мировой научной системы. Это стало известно во второй день Петербургского международного экономического форума, на встрече врио губернатора города Александра Беглова с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым.

Речь шла о том, что старейшее учреждение в Петербурге продолжит работу, и сможет служить не просто для наблюдений за звездным небом. На ее базе собираются создать центр обработки астрономических данных. И все отечественные исследования смогут аккумулироваться именно там.

- Наша задача, чтобы Пулковская обсерватория стала частью общемировой программы. Сегодня установки расположены в разных частях земного шара и позволяют исследователю получать информацию практически в режиме реального времени. Важно, чтобы мы такую форму сотрудничества смогли реализовать и для Пулковской обсерватории, - отметил Котюков.

Пулковскую обсерваторию в Северной столице сохранят.Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом на встрече отметили, что обсерватория не должна быть закрыта для обычных посетителей: наряду с учеными ее должны посещать школьники, взрослые петербуржцы и туристы. По оценкам Беглова, на «преображение» обсерватории понадобится 600 – 800 миллионов рублей.

Говорили и о создании международного математического центра на базе СПбГУ и Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В. А. Стеклова.

«Преображение» обсерватории понадобится 600 – 800 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Петербург – город, в котором всегда много новых идей. Наша задача на федеральном и региональном уровне сделать так, чтобы профессиональное образование давало нужные навыки, а научные исследования приводили к новым продуктам и технологиям, - отметил министр.

Обсерватория превратится в большой научный центр.Фото: Олег ЗОЛОТО

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