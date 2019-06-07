2019-06-07T17:57:05+03:00
Общество

Через тернии к звездам: Пулковскую обсерваторию превратят в мировой научный центр

Что интересного для Северной столицы обсудили во второй день ПМЭФ
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Пулковская обсерватория должна стать частью общемировой программы.Пулковская обсерватория должна стать частью общемировой программы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Пулковскую обсерваторию в Северной столице не просто сохранят - она превратится в большой научный центр и сможет стать частью мировой научной системы. Это стало известно во второй день Петербургского международного экономического форума, на встрече врио губернатора города Александра Беглова с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым.

Речь шла о том, что старейшее учреждение в Петербурге продолжит работу, и сможет служить не просто для наблюдений за звездным небом. На ее базе собираются создать центр обработки астрономических данных. И все отечественные исследования смогут аккумулироваться именно там.

- Наша задача, чтобы Пулковская обсерватория стала частью общемировой программы. Сегодня установки расположены в разных частях земного шара и позволяют исследователю получать информацию практически в режиме реального времени. Важно, чтобы мы такую форму сотрудничества смогли реализовать и для Пулковской обсерватории, - отметил Котюков.

Пулковскую обсерваторию в Северной столице сохранят. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пулковскую обсерваторию в Северной столице сохранят.Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом на встрече отметили, что обсерватория не должна быть закрыта для обычных посетителей: наряду с учеными ее должны посещать школьники, взрослые петербуржцы и туристы. По оценкам Беглова, на «преображение» обсерватории понадобится 600 – 800 миллионов рублей.

Говорили и о создании международного математического центра на базе СПбГУ и Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В. А. Стеклова.

«Преображение» обсерватории понадобится 600 – 800 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Преображение» обсерватории понадобится 600 – 800 миллионов рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Петербург – город, в котором всегда много новых идей. Наша задача на федеральном и региональном уровне сделать так, чтобы профессиональное образование давало нужные навыки, а научные исследования приводили к новым продуктам и технологиям, - отметил министр.

Обсерватория превратится в большой научный центр. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обсерватория превратится в большой научный центр.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Еще несколько важных тем

Про Арт-парк

В дискуссии на тему «Инвестиции в развитие городской среды» обсуждали Арт-парк на проспекте Добролюбова, где раньше хотели построить Судебный квартал. Теперь от этой идеи отказались, а новую зону отдыха в народе уже во всю сравнивают с московским «Зарядьем».

- В парке будет использовано не только наружное пространство, но и подземное. Кроме БКЗ «Октябрьский», у нас нет больше такого концертного зала. И на сегодняшний день мы планируем сделать в парке концертный и театральный зал. Но этот парк будет отличаться от парка «Зарядье», - отметил врио губернатора Петербурга.

Про парусный спорт

В Петербурге появится большой яхт-клуб в порту «Геркулес» на Береговой улице. О развитии спорта подписали соглашение с «Газпромом». Документ будет действовать до 2022 года.

- Стороны будут способствовать проведению зрелищных парусных мероприятий — фестивалей и регат, включая соревнования международного класса. В частности, в 2019 году состоятся масштабные соревнования по виндсерфингу, - сообщает пресс-служба «Газпрома».

Средства компании также будут направлены на создание профессиональных команд и подготовку олимпийской сборной России по парусному спорту.

Про «Красный бор»

Подписали соглашение, что полигон химических отходов «Красный бор» перейдет на баланс Министерства природных ресурсов и экологии. Как отметил министр природы Дмитрий Кобылкин, о желании принять участие в рекультивации полигона уже заявили многие компании. По прогнозам, работы должны начаться уже в следующем году и занять шесть – семь лет.

ЦИФРА ДНЯ

100 миллиардов рублей инвестиций принес Петербургу первый день форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Росконгресс» заключил соглашения с торгово-промышленными палатами Финляндии и Кот-д'Ивуара
Петербургские водители будут ездить по ЗСД с 50% скидкой
«Росконгресс» подписал соглашения с университетами Сеченова и Пирогова
На ЗДС ввели «дачные скидки» для владельцев транспондеров
Ленинградская область договорилась о достройке проблемного жилья и привлекла инвестиции в сферу ЖКХ
На Юго-Западе Петербурга выпал град с куриное яйцо
Дирижер Валерий Гергиев стал послом Евро-2020 от Санкт-Петербурга
В Петербурге построят большой яхт-клуб и культурно-исторический центр «Парусник «Полтава»
Ленинградская область вошла в ТОП-10 регионов России с наилучшим инвестиционным климатом
Министр науки: Пулковскую обсерваторию нужно встроить в общемировую исследовательскую повестку
На трассе А-120 после лобового ДТП сгорела «Газель»
Гендиректор «Зенита» высказался за продажу пива на стадионах
На Вантовом мосту на полгода ограничили движение грузовиков и снизили разрешенную скорость
Петербург передал полигон «Красный бор» в ведение Минприроды
Из-за репетиции «Алых парусов» в ночь с 8 на 9 июня изменится график разведения мостов
В Агалатово грабители-неудачники пытались выдернуть банкомат тросом
На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве развязки для соединения ЗСД с Витебским проспектом