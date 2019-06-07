«Дети раздетые, баня»: В Петербурге люди 1,5 часа сидели в задержанном самолете при 40-градусной жаре

В аэропорту Пулково в Петербурге на несколько часов задержали рейс в Симферополь. Пассажиров запустили в самолет, но вылет отложили в последний момент. В итоге людям пришлось ждать в жарком салоне более часа. По словам пассажиров, тяжелее всего пришлось детям. К взлетно-посадочной полосе пришлось пригнать даже машины "скорой помощи".

Задержка самолета в Пулково.

- Задержка рейса уже на 2 часа, люди в самолете провели 1,5 часа при более 40 градусов, - рассказывают пассажиры. - Не работают кондиционеры. Аэропорт не дает включить двигатели. Люди в полном шоке, дети раздетые, баня. Людям становится плохо, вызвали "скорую". Спустя 1,5 часа открыли двери. Еще через полчаса стояния у дверей, а на улице +30 градусов, выпустили на улицу.

Пассажиры записали видео, на котором видно. Как сначала люди обмахиваются от жары, раздеваются прямо в салоне.

Пассажиры ждут вылет.

- Вот так люди час сидят, а у нас на борту почти 40 градусов, - рассказывает автор видео.

Затем на кадрах пассажиры уже сидят прямо на взлетной полосе.

Пассажиры жалуются на жару .

- Нам дают только воду, - поясняет автор.

В пресс-службе аэропорта Пулково звонки журналистов сбрасывают. В авиакомпании объясняют, что техника аэропорта задействована для отправки зарубежных делегаций. После трехчасового ожидания самолет вылетел.