«Кричал и бросал вещи»: В Петербурге пожарные спасли мальчика, запертого в квартире с мертвым отцом
ЧП произошло на Ленинской улице в Петербурге вечером 7 июня. Прохожие заметили в окне на 11 этаже маленького мальчика. Ребенок кричал, махал руками и бросал из окна вещи. Не понимая, что происходит, неравнодушные жильцы поднялись на лестничную площадку.
- Нас было несколько соседей с разных этажей. Мы испугались, что ребенок может просто выпасть из окна. И даже не важно, почему так получилось. Ребенка надо было спасать, - рассказывает соседка.
Пожарный спасает ребенка в Петербурге..Видео: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте"/Надежда Гаджаева.
Жильцы дома несколько раз позвонили в квартиру, однако им никто не открыл. После этого они вызвали скорую помощь и пожарных.
"УМЕР ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК"
На место приехали экстренные службы. Сотрудники МЧС забрались в квартиру с помощью штурмовой лестницы. В это время внизу столпились люди, которые следили за операцией спасения. Когда мужчина оказался внутри, они наградили героя бурными овациями.
- Было так страшно, что я даже заплакала. Побежала за пледом, чтоб дать кому-нибудь из мужиков. Чтоб они плед раскрыли, если малыш упадет, - вспоминает Анжелика.
Все обошлось. Ребенок не пострадал. Однако в квартире пожарные обнаружили тело 42-летнего мужчины. По словам соседей, пятилетний малыш остался дома с папой, а мама в это время уехала на дачу. Женщина и подумать не могла, что дома случилась беда.
- Умер хороший человек. У него мама раком болеет, он очень переживал, - поделилась знакомая семьи Наталья. - С ребенком нянчился, не был пьющим, был очень симпатичным и хорошим человеком.
Соседи связались с мамой малыша и рассказали о происшествии. Что стало причиной смерти мужчины пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU