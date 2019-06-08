2019-06-08T13:07:09+03:00
Происшествия

«Кричал и бросал вещи»: В Петербурге пожарные спасли мальчика, запертого в квартире с мертвым отцом

Мама мальчика уехала на дачу и не знала, что дома случилась беда [видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Ребенка спасли из квартиры на 11 этаже. Фото: скриншот видео/ "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Ребенка спасли из квартиры на 11 этаже. Фото: скриншот видео/ "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
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ЧП произошло на Ленинской улице в Петербурге вечером 7 июня. Прохожие заметили в окне на 11 этаже маленького мальчика. Ребенок кричал, махал руками и бросал из окна вещи. Не понимая, что происходит, неравнодушные жильцы поднялись на лестничную площадку.

- Нас было несколько соседей с разных этажей. Мы испугались, что ребенок может просто выпасть из окна. И даже не важно, почему так получилось. Ребенка надо было спасать, - рассказывает соседка.

Пожарный спасает ребенка в Петербурге..Видео: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте"/Надежда Гаджаева.

Жильцы дома несколько раз позвонили в квартиру, однако им никто не открыл. После этого они вызвали скорую помощь и пожарных.

"УМЕР ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК"

На место приехали экстренные службы. Сотрудники МЧС забрались в квартиру с помощью штурмовой лестницы. В это время внизу столпились люди, которые следили за операцией спасения. Когда мужчина оказался внутри, они наградили героя бурными овациями.

- Было так страшно, что я даже заплакала. Побежала за пледом, чтоб дать кому-нибудь из мужиков. Чтоб они плед раскрыли, если малыш упадет, - вспоминает Анжелика.

Все обошлось. Ребенок не пострадал. Однако в квартире пожарные обнаружили тело 42-летнего мужчины. По словам соседей, пятилетний малыш остался дома с папой, а мама в это время уехала на дачу. Женщина и подумать не могла, что дома случилась беда.

- Умер хороший человек. У него мама раком болеет, он очень переживал, - поделилась знакомая семьи Наталья. - С ребенком нянчился, не был пьющим, был очень симпатичным и хорошим человеком.

Соседи связались с мамой малыша и рассказали о происшествии. Что стало причиной смерти мужчины пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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