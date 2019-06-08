«Папа очень хотел выдать меня замуж»: Анна Снаткина рассказала о свадьбе с Виктором Васильевым

Семь лет назад актеры Виктор Васильев и Анна Снаткина стали мужем и женой. Свадьбу они сыграли в режиме жесткой секретности в кругу самых близких, в Петергофском дворце под Петербургом. Сейчас у пары порастает дочь Вероника. Внешность шестилетней девочки родители показали лишь недавно.

- Папа очень хотел выдать меня замуж. Переживал, что в старых девах останусь. А Виктор долго не решался сделать предложение, - рассказала Анна в программе «Однажды…» канала НТВ.

- Мы приехали в Питер к моим родителям. Моя сестра поинтересовалась у Ани наедине, не позвал ли я ее замуж. Аня ответила, что пока не нет, но она ждет. И потом мне сообщила об этом. Так моя сестра поспособствовала нашей свадьбе, - продолжил историю Виктор.

Снаткина называет мужа опорой в жизни и на сцене. В одном из своих Instagram-постов актриса призналась:

- Я очень люблю работать с мужем. Взаимопонимание, творчество, надежность и много разных качеств в нем.

А Виктор мечтает о детях.

- Всегда хотел четверняшек. Спасибо фотофокусам. Хотя бы представил, как «это»! А дочь сказала, что мама тогда не поместится в машину, написал артист в соцсети.