Организаторы рассказали, кто выступит на «Алых парусах 2019»

Петербург активно готовится к празднику, который уже давно стал визитной карточкой города - «Алым парусам». Традиционно в акватории Невы пройдет грандиозное шоу, главным героем которого станет корабль с алыми парусами. Однако это не все сюрпризы, подготовленные для школьников, которые делают шаг во взрослую жизнь. На Дворцовой площади состоится праздничный концерт, на котором выступят звезды российской эстрады.

- Совсем скоро начнется монтаж главной сцены для театрализованного шоу, - интригуют организаторы. - В этом году сцена будет представлена в виде сложной многоуровневой конструкции, которая будет трансформироваться в течении всего концерта.

Кульминацией праздника станет проход брига по Неве.Фото: Олег ЗОЛОТО

Первым на сцену поднимется популярный диджей, певец, модель, автор-исполнитель песен Маркус Рива. Продолжит выступление музыкальный дуэт #2МАШИ и песни «Время», «Босая» и «Мама, я танцую». Затем эстафету примут хиты Зары и Леры.

- Приятным сюрпризом для выпускников всех времен станет знаменитый «Зурбаган». Владимир Пресняков исполнит его вместе с BURITO. Также в концерте примут участие Юля Паршута, группа «Марсель», - рассказывают организаторы праздника.

Однако это далеко не все. Девчонки завизжат от счастья, когда на сцене появится бронзовый призер «Евровидения» Сергей Лазарев. Артист подготовил большой концертный блок. Среди песен, которые прозвучат в этот день – «В самое сердце», «7 цифр», «Лаки стрейнджер» и другие популярные треки.

- Еще один финалист «Евровидения», но 2015 года, станет хедлайнером главного выпускного бала страны, - сообщают в пресс-службе «Пятого канала». - Под занавес музыкального вечера на Дворцовой зазвучат хиты Полины Гагариной.

Увидеть праздничный концерт смогут не только петербургские выпускники, но и школьники по всей России. Он будет транслироваться в прямом эфире Пятого канала, в интернете на официальном сайте и в социальных сетях. Торжество пройдет в ночь с 23 на 24 июня. Начало в 22.00.