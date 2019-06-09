«А-ля Rammstein, только круче»: После ухода Шнурова группу «Ленинград» возглавит Стас Барецкий

Сергей Шнуров дает прощальный тур, но группа «Ленинград» продолжит жить. Об этом «Комсомолке» рассказал турбо-шансонье, бывший участник группы в 2005-2008 годах и товарищ Шнура Стас Барецкий.

– Новым фронтменом «Ленинграда» буду… я, – поделился с «Комсомолкой» Барецкий. – А Сергей останется в качестве руководителя. Такая идея была давно, но ее спускали на тормозах. А теперь Шнуров уходит в политику, ну, а группа должна продолжать свое существование.

Новый вокалист вместе с другими музыкантами уже даже готовит программу: «сейчас они тур откатают – и начнется новая тема». В планах у фронтмена Барецкого – вернуть старый «Ленинград» в духе 2000-х годов.

– Он был шабутной, раздолбайский, а не как сейчас – корпоративный и гламурный, – поясняет турбо-шансонье. – Придется поменять состав: в группу вольются новые музыканты-хулиганы. Не исключено, что придется на первых порах выступать в подпольных клубах. Будут сжигания автомобилей, будет файер-шоу, будут девки голые на сцене. Это будет шок. А-ля Rammstein, только круче!

Название группы думали поменять на «Новый Ленинград», но, по словам Барецкого, сам Шнуров решил оставить прежнее. Ведь раскрутить новый музыкальный бренд очень сложно.

– Конечно, у нового «Ленинграда» будет сложный путь: не все воспримут его сразу на «ура» с новым вокалистом, – добавляет Стас. – Мы сделаем ставку на прежних фанатов и на молодежь. Ее, с ее клиповым мышлением, можно подтянуть только экстравагантными выходками, сумасшествием и безумием на сцене. А старики все это дать не могут: старики – аудитория вялая. Будем сотрудничать с другими известными музыкантами, с некоторыми уже записываемся, но пока это секрет.

А вот на клипы новый фронтмен пока не надеется. Предыдущие просто не переплюнешь.

– Сложно будет превзойти того же «Иисуса», – отмечает Барецкий. – Кстати, его Шнуров написал, глядя на меня, выходящего голым из душа. Увидел – и крикнул: «Ты красивый, как Иисус!».

Деятельности Барецкого как турбо-шансонье и как предпринимателя в сфере ритуального бизнеса новая работенка, конечно, помешает. Но «отказываться от такого проекта просто глупо».