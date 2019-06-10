2019-06-10T14:04:41+03:00
Общество

Иностранные пограничники приняли русскую яхту в Финском заливе за «трехглавого монстра»

Судно, построенное в виде «Змея Горыныча», поставило на уши зарубежные службы. Подойдя поближе, иностранцы еще больше удивились, что на борту были варяги [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Пограничников перепугал "трехглавый монстр" Фото: facebook.com/suomenlahdenmerivartiostoПограничников перепугал "трехглавый монстр" Фото: facebook.com/suomenlahdenmerivartiosto
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Финские пограничники переполошились из-за появление в водах у их границы «неизвестного чудища». Морской патруль передал сообщение руководству, что в тумане заметил «трехглавого морского монстра…

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра».Артем КИЛЬКИН

- Когда патруль объявляет, что идентифицируемый объект из туманного моря – это трехглавый морской монстр, полевому руководителю требуются доказательства, - сообщают в соцсетях финские пограничники. К посту иностранцы прикрепили фото, которое подписали: «Правы были полевые профессионалы».

Пассажиры на борту удивили пограничников не меньше Фото: vk.com/put_rurika

Пассажиры на борту удивили пограничников не меньше Фото: vk.com/put_rurika

На снимке в тумане и вправду можно разглядеть «трехглавое чудище». Только оказалось оно не совсем морским. Пограничников встретил … русский «Змей Горыныч»! А точнее его статуя на корме российской яхты. Когда же пограничники подошли ближе, то удивились еще больше: на борту судна были варяги…

Змей Горыныч. Богатырская слобода.

Оказалось, что иностранцев переполошила русская яхта самарского духовно-культурного центра «Богатырская слобода». Верфь построена самими сотрудниками центра. Судно сопровождает еще одна лодка, на корму которой лицо русского богатыря. Как оказалось, сотрудники центра решили провести экспедицию, которая идет из Самарской области через Петербург по Финскому заливу в страны Европы.

Экспедиция стартовала из Самарской области vk.com/put_rurika

Экспедиция стартовала из Самарской области vk.com/put_rurika

- За месяц ладья участников международной экспедиции "Путь Рюрика" добралась из Самарской области в Шлиссельбург, - рассказывают в «Богатырской слободе». - Главная цель экспедиции - повторить исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу. Экспедиция на древнерусской ладье «Змей Горыныч» должна исследовать три вопроса: с какого географического места были призваны Рюрик, Синеус и Трувор на княжение в Старую Ладогу и Новгород и каким путем они прибыли, к какому этносу принадлежали варяги Русь, и где обитали варяги Русь до прихода на место, с какого они были призваны на княжение.

Змей Горыныч на борту выглядит впечатляюще Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Змей Горыныч на борту выглядит впечатляющеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Размер верфи внушительный: 16 метров в длину и 4 метра в ширину. На судне есть две двухместные и две одноместные каюты, кают-компания на шесть человек и камбуз. На ее борту находится 12 человек, которые должны пройти 12 тысяч километров, преодолев десять стран Балтийского моря: Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию, Германию, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и Россию.

Яхта проплыла через многие российские города Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Яхта проплыла через многие российские городаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- У нас экспедиция рассчитана на два года, - рассказывал ранее "КП" командор экспедиции «Путь Рюрика» отец Феоктист. - Первый год – это поиск острова русов, на котором обитали варяги. А 2020 год посвящен уже историко-навигационному эксперименту. Мы построим три ладьи IX века и на этих ладьях только на парусе и на веслах повторим тот поход, который 1157 лет назад совершили князь Рюрик, Синеус и Трувор, придя в Старую Ладогу с Балтийского берега.

Ладья оснащена двумя парусами, но для скорости установлен и двигатель мощностью 46 лошадиных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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