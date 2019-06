Умирающий экс-игрок «Зенита» пригласил друзей на свою предсмертную вечеринку

Зрелище, способное тронуть до слез самого сурового футбольного болельщика - так можно описать короткое видео, опубликованное в соцсетях близкими экс-игрока «зенита» Фернандо Риксена. Спортсмен, с 2013 года страдающий от неизлечимой болезни, пригласил всех на прощальную, предсмертную вечеринку.

- Привет, 28-е число будет особенным. Бороться с болезнью слишком трудно, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, мы скоро увидимся. Фернандо, - обратился игрок к своим поклонникам и друзьям.

При этом записать послание Риксен смог лишь при помощи специального генератора речи, так как сам из-за болезни утратил возможность разговаривать.

