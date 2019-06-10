Умирающий экс-игрок «Зенита» пригласил друзей на свою предсмертную вечеринку

Зрелище, способное тронуть до слез самого сурового футбольного болельщика - так можно описать короткое видео, опубликованное в соцсетях близкими экс-игрока «зенита» Фернандо Риксена. Спортсмен, с 2013 года страдающий от неизлечимой болезни, пригласил всех на прощальную, предсмертную вечеринку.

- Привет, 28-е число будет особенным. Бороться с болезнью слишком трудно, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, мы скоро увидимся. Фернандо, - обратился игрок к своим поклонникам и друзьям.

При этом записать послание Риксен смог лишь при помощи специального генератора речи, так как сам из-за болезни утратил возможность разговаривать.

Ricksen my friend/pauline on Twitter. With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando https://t.co/C8octfW8NU

Надо сказать, что с 2013 года экс-игрок «Зенита» страдает от Болезни Лу Герига (Боковой амиатрофический склероз). Это неизлечимая болезнь, которая приводит к атрофии всех мышц в человеческом теле. После установления диагноза обычно живут не более года, но Фернандо Риксен, всегда считавшийся бойцом, продержался шесть лет. В этом огромная заслуга и его русской жены Вероники, с которой футболист познакомился в Петербурге.

Жена Вероника, с которой Фернандо Риксен познакомился в Петербурге, долгих шесть лет поддерживает мужа в болезни. Фото: instagram.com/veronikaricksen

Сейчас пара, у которой есть общая дочь Изабелла, переехала из Испании в Шотландию. Здесь Риксену облегчают его страдания в клинике. Но одна из причин в том, что в Великобритании разрешена эфтаназия - добровольный уход смертельно больных из жизни. И опубликованное обращение означает, что бороться дальше у Фернандо сил нет.

Самый близкий Фернандо человек - дочь Изабелла, которая родилась в браке с русской женой Вероникой. Фото: instagram.com/veronikaricksen

Билет на встречу стоит 70 фунтов (около 6 тысяч рублей). Изначально вечер должен был стать торжественым, но станет для Риксена последним. Все собранные средства будут переданы семье и пойдут на оплату счетов за лечение футболиста.

Справка «КП»:

Голландский полузащитник Фернандо Риксен начал свою карьеру в 1993 году в клубе «Фортуна» из маленького городка Ситтен из Нидерландов. Позднее перешел в голландский «А3». Далее были шотландский «Глазго Рейнджерс», где Риксена признавали лучшим игроком и петербургский «Зенит», куда игрока пригласил тренер Дик Адвокаат.

В составе сине-бело-голубых Риксен стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Позднее Риксен вернулся в Голландию, где выступал за родную «Фортуну». С 2013 года, после страшного диагноза, спортсмен боролся с болезнью. Рядом с ним в это время были только жена Вероника и из дочь Изабелла. Несколько дней назад девочке исполнилось семь лет.