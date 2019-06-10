Пушкин-художник и Толстой-сапожник: в Российской национальной библиотеке рассказали, чем занимались на досуге мировые знаменитости

Даже самым великим и легендарным не чужды маленькие человеческие слабости. Прославленные поэты и писатели, философы и ученые подчас проводили свободное время за совершенно неожиданными, странными и забавными делами. Приоткрыть неизвестную сторону жизни мировых гениев решили в Российской национальной библиотеке в Петербурге. На днях там открылась выставка «Вторая суть: обычные увлечения необычных людей». Корреспонденты «КП» побывали на ней одними из первых – и теперь готовы поделиться с вами самыми необычными подробностями.

Посетить выставку любой желающий может совершенно бесплатно. Фото: nlr.ru

Галерея поэта

Все знают Пушкина-поэта. А вот о том, что он был еще и неплохим художником, известно немногим. Если верить историкам, рисованию Александр Сергеевич уделял, пожалуй, ничуть не меньше времени, чем сочинению стихов и прозы: эти два занятия словно бы даже сливались у него в один непрерывный творческий процесс, дополняя друг друга. После себя поэт оставил сотни рисунков: на полях черновиков и набросков, в личных дневниках, в открытках и письмах друзьям. Конечно, это не полноценные картины – почти все они выполнены «быстрым пером», почти все представляют собой резкие, набросанные несколькими штрихами контуры с минимальной проработкой деталей. Зато сюжеты, напротив, блистали разнообразием: одинаково увлеченно рисовал Пушкин карикатуры, автопортреты, девичьи профили и ножки, всадников на лошадях, чертей на помеле, пейзажные наброски.

Для Пушкина в рисунке была живость и легкость. Вот, например, галерея портретов на странице одного из его черновиков. Узнаете кого-нибудь? Фото: пересъемка Сергея Волчкова

Есть у него и целая серия портретов: от персонажей романов и поэм, до близких людей и недругов. Очень любил «солнце русской поэзии» изображать себя самого, причем в разных фантастических ипостасях – от лысого старика до необстрелянного юнца еще без знаменитых бакенбардов, от военного в строгом мундире до оплывшего, утратившего всякую красоту юродивого.

- Художественные навыки Пушкин получил еще во время учебы в Царскосельском лицее, - рассказывает ведущий специалист отдела культурных программ Российской национальной библиотеки Дмитрий Баринов. – Причем изобразительное искусство там преподавали очень серьезно: работы, которые по современным меркам окажутся невероятно сложными и детальными, удостаивались максимум проходного балла.

А это - никогда не догадаетесь... автопортрет Пушкина с Евгением Онегиным! Фото: Wikipedia

Вот и у Пушкина с этим предметом в лицее не сложилось. В табеле успеваемости преподаватель академического рисунка Сергей Чириков дал способностям поэта такую оценку: «отличных дарований, но тороплив и неосмотрителен. Успехи не ощутительны». Да Александр Сергеевич, в общем-то, и не стремился: академичности и правильности в рисунке он, как говорят историки, предпочитал живость и быстроту.

Сапоги от графа Толстого

Впрочем, рисование – это еще куда ни шло. Тоже творчество все-таки. Куда более необычному занятию предавался на досуге Лев Николаевич Толстой. Он… тачал сапоги.

Лев Николаевич Толстой был человеком разносторонним - писал, увлекался медициной... а на досуге, случалось, мастерил сапоги и штиблеты. Фото: Wikipedia

- По словам его сына, Льва Львовича, однажды великий прозаик познакомился с каким-то мастеровым-сапожником, - продолжает Баринов. – И это дело так его увлекло, что он стал приезжать к этому крестьянину раз в неделю и брать у него уроки. И постепенно выучился сам.

«Я помню, что в его крошечной, низенькой мастерской всегда было душно и пахло кожей и табаком. – писал Лев Львович в своих мемуарах. - В определенные часы приходил сапожник, учитель с учеником садились рядом на низеньких табуретках, и начиналась работа: всучивание щетинки, тачание, выколачивание задника, прибивание подошвы, набор каблука…»

Сапоги от графа Толстого. А так и не скажешь, что худые. Посмотреть их можно в музее-усадьбе Хамовники в Москве. Фото: nlr.ru

Впрочем, больших успехов на этом поприще Толстой не достиг. По воспоминаниям современников, сапоги, равно как ботинки и галоши, у него выходили скверного качества. Исключением – единственным или нет, уже не понять – был Афанасий Фет. Он заказал у Льва Николаевича пару штиблет, честно заплатил за них шесть рублей, с удовольствием надевал на прогулку и постоянно нахваливал как очень удобные, прочные и легкие. Правда это или нет, мы, конечно, не узнаем, но наверняка сам факт того, что над штиблетами трудился один из величайших мыслителей своей эпохи, грел Фету душу.

«Чемоданных дел мастер Менделеев»

Ручного труда не чурался и другой выдающийся деятель, химик Дмитрий Менделеев – тот самый, что изобрел периодическую таблицу, открыл температуру абсолютного кипения жидкостей, учредил Главную палату мер и весов и вообще внес неоценимый вклад в отечественную науку. Правда, его увлечение было куда более экзотическим, нежели у графа Толстого – Менделеев… изготавливал чемоданы.

Не посвяти Менделеев всю жизнь науке, он мог бы неплохо зарабатывать изготовлением чемоданов. Фото: Wikipedia

- Он добился в этом деле очень больших успехов, - рассказывает Дмитрий Баринов. – До наших дней даже дошла одна забавная история: однажды великий химик зашел в хозяйственный магазин в петербургском Гостином дворе, чтобы купить материалов для очередной работы. Он стоял у прилавка и услышал за спиной разговор: «Кто этот почтенный господин?» - «Как, вы не знаете?! Это же известный чемоданный мастер Менделеев!

Делалось явно на века - хоть сейчас в дорогу! Увидеть чемоданы, изготовленные самим Менделеевым, сегодня можно в его усадьбе-музее Боблово. Фото: nlr.ru

Чемоданы и дорожные сумки от Менделеева – еще одно, кстати, различие с Толстым – пользовались большим спросом. И, пожалуй, не посвяти Дмитрий Иванович жизнь науке, он вполне мог бы сделать на этом неплохую карьеру. Но, к счастью, мастеровая работа так и осталась для него досужим увлечением. Хотя и весьма серьезным – даже практически ослепнув с возрастом, Менделеев продолжал делать чемоданы на ощупь.

Александр Куприн на земле и в воздухе

Писатель Александр Куприн по меркам своего времени был настоящим экстремалом. Он погружался на морское дно в водолазном костюме, занимался фехтованием и боксом, охотился, играл в футбол. Но главной его страстью на протяжении многих лет оставалась… авиация.

Александр Куприн по тем временам был настоящим экстремалом. Фото: Wikipedia

- Осенью 1909 года Куприн впервые побывал на демонстрационном полете – они в ту пору устраивались очень часто, - рассказывает наш собеседник. – Полет закончился неудачей: биплан, за штурвалом которого сидел французский летчик Легарнье, разбился, а экипаж едва не погиб.

Но Куприна это происшествие не испугало. Более того – он захотел во что бы то ни стало подняться в воздух сам и даже заразил этой идеей своего хорошего друга борца Ивана Заикина.

- Год спустя, в 1910, Заикин и Куприн вместе поднялись в небо на «летающей этажерке» - французском биплане «Фарман», - продолжает Баринов. –Заикин сидел на месте пилота, Куприн помещался позади него. Этот полет тоже оказался недолгим: в какой-то момент биплан перестал слушаться штурвала, резко пошел вниз и врезался в землю.

Первый же полет едва не закончился для Куприна гибелью. Но любовь к небу писатель сохранил на всю жизнь. Фото: пересъемка Сергея Волчкова

К счастью, друзья не пострадали – а то неизвестно, во что превратилась бы русская литература. Больше Куприн летать не пытался, но чувство восхищения авиаторами и авиацией сохранил на всю жизнь и даже посвятил этой теме несколько рассказов.

Короткой строкой

Альберт Камю во время жизни в Алжире играл в футбол и даже выступал в составе национальной сборной. С переездом в Париж и поступлением в университет гонять мяч писатель перестал, но так и остался заядлым болельщиком.

Владимир Набоков увлекался энтомологией. Он собрал коллекцию из нескольких тысяч собственноручно пойманных и засушенных бабочек и даже открыл несколько новых видов.

Фидель Кастро профессионально занимался баскетболом и был звездой команды иезуитского колледжа Белен. Это увлечение он не оставил, даже придя в политику – а однажды даже сыграл небольшой дружеский матч во время визита в Болгарию.

Профессор неврологии Леонид Блюменау свободное время посвящал литературным переводам с немецкого, греческого и латыни и считался в этой области весьма авторитетным специалистом.

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Выставка "Вторая суть: обычные увлечения необычных людей" работает в Российской национальной библиотеке на Московском проспекте, 165, корпус 2, до 22 августа. Вход бесплатный.

Режим работы:

Вторник, среда, четверг — с 9:00 до 21:00.

Понедельник, пятница, суббота, воскресенье — с 11:00 до 19:00.