2019-06-10T18:09:00+03:00
Общество

Эксперт: Через 100 лет Финский залив может превратиться в болото

Всему виной - токсичные сине-зеленые водоросли [фото]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Каждый год вода в заливе окрашивается в насыщенный зеленый цвет. Фото: экстрим-клуб "Меридиан" ВКонтактеКаждый год вода в заливе окрашивается в насыщенный зеленый цвет. Фото: экстрим-клуб "Меридиан" ВКонтакте
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Недавняя аномальная жара кроме проблем с давлением и вспучившегося асфальта успела преподнести гостям и жителям Петербурга еще один неприятный сюрприз: вода в Финском заливе окрасилась в насыщенный зеленый цвет, а по берегам стали попадаться груды дохлой рыбы. Люди делятся фотографиями происходящего в социальных сетях и задаются одним и тем же вопросом: не столкнулись ли мы с настоящей экологической катастрофой?

Позеленевший Финский залив.

Кислородное голодание

На самом деле явление это хоть и неприятное, но привычное: вода в заливе зеленеет вот уже который год подряд начиная с 2010-х, когда была построена дамба. Всему виной расплодившиеся с тех пор синезеленые водоросли – летом они начинают цвести и выделять вредные вещества. Этот процесс так и называется: токсичное цветение.

- Основная причина – конечно же, антропогенное воздействие, - уверен руководитель природоохранных проектов межрегиональной общественной организации «Зеленый фронт» в Петербурге Егор Леонтьев. – В Финский залив сливается огромное количество вредных органических веществ – это удобрения с полей, стоки животноводческих ферм и канализаций и так далее. Все это приводит к массовому развитию синезеленых водорослей – со всеми вытекающими последствиями.

Из-за водорослей гибнет рыба - задыхается от нехватки кислорода. Фото: группа "Рыбаки Ленинградской области Выборгского района" ВКонтакте

Из-за водорослей гибнет рыба - задыхается от нехватки кислорода. Фото: группа "Рыбаки Ленинградской области Выборгского района" ВКонтакте

А последствия, прямо скажем, тревожные. Самое заметное среди них – гибель рыбы. Чем больше водорослей – тем меньше в воде кислорода. Рыба элементарно задыхается – отсюда кучи дурно пахнущих тушек на берегу. Чем это грозит экологии как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе – объяснять, мы думаем, не нужно.

Группы риска

Впрочем, пострадать от нашествия синезеленых водорослей может и человек. Помимо прочего они способны вырабатывать опасные токсины, воздействующие на печень и нервную систему. Конечно, погибнуть от кратковременного контакта с неприятной жижицей нельзя – но вот схватить отравление вполне реально.

- Самая главная рекомендация – если вам случилось купаться вблизи скопления водорослей, постарайтесь не заглатывать воду и не допускать, чтобы она попала в глаза, - предупреждает главный научный сотрудник института цитологии РАН Сергей Скарлато. – Симптомами отравления могут быть тошнота, расстройство желудка, головокружение и головные боли. Особенно опасен контакт с токсинами для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Водоросли выделяют токсичные вещества, которые способны вызвать у человека отравление и раздражение на коже. Фото: экстрим-клуб "Меридиан" ВКонтакте

Водоросли выделяют токсичные вещества, которые способны вызвать у человека отравление и раздражение на коже. Фото: экстрим-клуб "Меридиан" ВКонтакте

На месте залива будет болото?

Сейчас экологи научились предсказывать периоды токсичных цветений, но бороться с ними по-прежнему практически невозможно. Пока в залив будет сбрасываться органическая «грязь» - водоросли будут активно плодиться.

Правда, мы в этой беде не одиноки. В Финляндии, Англии и Норвегии цветение водорослей уже давно рассматривают как национальную проблему, для контроля и борьбы с этим явлением создают специальные научные центры. Но пока экологи проводят эксперименты и строят теории, масштабы проблемы растут.

- В Балтийском море уже образовались целые дрейфующие острова из синезеленых водорослей, - рассказывает Егор Леонтьев. – В масштабах Финского залива уже можно говорить о заболачиваемости – экосистема деградирует, рыба умирает, кислорода в воде становится все меньше.

Если не принимать меры, уверен наш собеседник, лет через сто залив и вовсе может исчезнуть – на его месте раскинется исполинских размеров болото. Так что почаще наведывайтесь на пляжи – ваши правнуки их могут уже не увидеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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