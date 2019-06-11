В Петергофе проходят съемки фильма «Гардемарины-4» с Кристиной Орбакайте и Михаилом Мамаевым

В Петербурге в самом разгаре съемки фильма «Гардемарины-4». Творческая группа во главе с известным режиссером Светланой Дружининой обосновалась в Петергофе. Здесь, в интерьерах Большого дворца и Монплезира, снимаются сцены с участием Кристины Орбакайте, которая сыграла Екатерину Вторую, и Михаила Мамаева. Спустя почти четверть века актер вернулся на площадку в своем образе Никиты Оленева.

Михаил Мамаев в роли Никиты Оленева.Фото: Олег ЗОЛОТО

Действие картины разворачивается в 1787 году в преддверии очередной русско-турецкой войны. Гардемаринам вновь предстоит выполнить тайное поручение императрицы. С этим непростым заданием героям помогают их повзрослевшие дети - Шурка и Александра. Вся компания попадет сети заговора международных авантюристов и пытается справиться с ними. Кроме того, гардемарины помогают полководцу Александру Суворову во время сражения за крымский город Кинбур.

- Это продолжение известной всем истории, - рассказывает режиссер Светлана Дружинина. – Когда мы закончили «Гардемарины - 3», должны были работать дальше. Но сделать это было невозможно. Все было развалено. Не было света в конце тоннеля. Но мы уже тогда думали, как бы вытащить наших ребят на палубу, чтобы они вновь могли «гардемаринить».

Режиссер картины - Светлана Дружинина.Фото: Олег ЗОЛОТО

Костюмы для нового фильма создал известный российский дизайнер и историк моды Игорь Дидиани. Он не в первый раз работает с Дружининой и знает: у неё не забалуешь.

- Светлана Сергеевна знает, чего хочет. С ней легко, но и одновременно сложно. Она четко ставит задачи. Поэтому шаг влево, шаг вправо – расстрел, - разводит руками Дидиани.

Светлана Дружинина и оператор картины (ее муж, с которым они в браке 60 лет, - прим.ред.) Анатолий Мукасей уделяют большое внимание деталям и очень любят крупные планы. Поэтому позволить себе схалтурить не могут. Вышивка на костюмах создана вручную, камни - настоящие, драгоценные. Даже украшения - и те подлинные. Их позаимствовали из частных коллекций.

Съемки в Петербурге продлятся всего три дня.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Работа над платьем Екатерины велась четыре-пять месяцев, - рассказывает Дидиани. - Даже носовые платки вышивались в районе двух месяцев.

Роли в картине исполняют хорошо знакомые актеры из предыдущих частей - Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский и Ольга Машная.На съемки в Петербурге выделено всего три дня. Большинство сцен снимается в Крыму, в Севастополе. Работу планируется завершить в 2020 году.